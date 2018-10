Salvini | Comincio ad arrabbiarmi In Consiglio dei Ministri Conte leggeva e Di Maio

huffingtonpost

(Di venerdì 19 ottobre 2018) "Io sentirò tutti, però inizio adperché in queldeie Discriveva". Matteotorna così sulla questione che sta agitando governo e maggioranza."A me - ribadisce il vicepremier leghista - del condono non me ne frega un accidente. La Lega è nata per dare lavoro e ridurre le tasse, non per condonare"."In queldei- puntualizza - un uomo indicato dai 5 Stelle, ed è il presidente del, e il leader dei 5 Stelle scriveva, ed è Di".