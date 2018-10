Salvini come Mr Wolf | A Roma per risolvere problemi

Manovra - Salvini : mi sembrano come ultimi giorni nel bunker : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Mi sembrano come gli ultimi giorni del bunker o prima del crollo dell'impero romano'. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, rispondendo ad ...

La legittima difesa alla fine sarà proprio come la vuole Salvini : La Lega tiene il punto e non cede sulla legittima difesa. E così, a fare un passo indietro, almeno per il momento, sono i 5 stelle che ritirano i tre emendamenti presentati in commissione Giustizia ...

La legittima difesa alla fine sarà proprio come la vuole Salvini : La Lega tiene il punto e non cede sulla legittima difesa. E così, a fare un passo indietro, almeno per il momento, sono i 5 stelle che ritirano i tre emendamenti presentati in commissione Giustizia del Senato. Secondo quanto viene riferito da fonti della commissione, e confermate da fonti della Lega in merito alle posizioni dei due alleati, i pentastellati prima che la commissione stessa e il governo dessero il parere sulla ...

Riace - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Salvini non tollera irregolarità nell’uso di fondi pubblici? Come se Toninelli non tollerasse ministri che sparano cavolate” : “Dice che non si possono tollerare irregolarità nell’utilizzo di fondi pubblici. Scusa Matteo, ma tu che devi ridare 49 milioni e te li sei fatti spalmare in 80 anni?” Cosi Maurizio Crozza nella copertina di ieri di Che fuori tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha commentato il post del vicepremier Salvini sulla vicenda di Riace, e ha aggiunto “E’ Come se Toninelli dicesse che non si possono tollerare ministri che ...

Salvini su Lucano : 'Invita giornalisti a casa come se nulla fosse - nessuno interviene?' : Matteo Salvini torna ad attaccare pubblicamente Mimmo Lucano, finito ai domiciliari per l’indagine della Procura di Locri che addebita al sindaco di Riace i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e gestione fraudolenta del servizio comunale di raccolta rifiuti. Ancora una volta, il ministro dell’Interno ha scelto i social per lanciare sassolini di un certo peso politico: nel mirino del vicepremier c’è di nuovo il primo cittadino ...

Salvini su Lucano : 'Invita giornalisti a casa come se nulla fosse - nessuno interviene?' : Matteo Salvini torna ad attaccare pubblicamente Mimmo Lucano, finito ai domiciliari per l’indagine della Procura di Locri che addebita al sindaco di Riace i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e gestione fraudolenta del servizio comunale di raccolta rifiuti. Ancora una volta, il ministro dell’Interno ha scelto i social per lanciare sassolini di un certo peso politico: nel mirino del vicepremier c’è di nuovo il primo cittadino ...

Pensioni - ‘cambieremo la Fornero’ : Salvini ribadisce come : Il Governo si dice pronto a “rottamare” la riforma Pensioni Fornero. Il ministro Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Laives, ha ribadito la promessa: ‘Faremo ciò che c’è scritto nei programmi elettorali’. Il leader della Lega fa sapere che non si lascerà intimidire da chi cerca di far cadere il Governo con allarmismi di ogni genere e che sulle Pensioni si andrà avanti, secondo quanto promesso durante le elezioni. Ma cosa prevede in ...

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti blindano Giovanni Tria - come asfaltano Luigi Di Maio con una frase : È il Corriere della Sera a fornire un succulento retroscena dall'esecutivo, con tanto di sentenza carpita a Matteo Salvini e al suo fedelissimo Giancarlo Giorgetti : 'Per il ministero dell'Economia ...

Alitalia - Salvini : “Tria rispetti il contratto di governo - come facciamo tutti. La linea è tracciata. Legittima difesa? M5s leali” : “Lo deve rispettare lui come lo rispettiamo noi tutti”. Il vicepremier Matteo Salvini si schiera al fianco di Luigi Di Maio nella questione Alitalia e dice che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, “deve fare quello che dice il contratto di governo“. In un colloquio con Il Messaggero, il leader della Lega risponde al titolare di via XX Settembre che venerdì aveva detto: “Io penso che delle cose che fa il ...

Incidente per Salvini : polso fratturato/ Foto - "scivolato come uno scemo" : cosa è successo : Incidente per Salvini: polso fratturato. Ultime notizie, brutta caduta per il ministro dell'Interno: "sono scivolato come scemo", ecco la Foto su instagram(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:07:00 GMT)

Salvini ha in mano un grosso assegno - firmato da Di Maio. Come e quando lo riscuoterà? : ... così Come discretamente al sud, i voti gli sono giunti per ottenere risultati anche e, soprattutto, sui temi dell'economia, nel senso di minori tasse, abbattimento della burocrazia, lotta agli ...

Rilancio di Alitalia - ecco come : le dichiarazioni di Salvini e Di Maio - : Il ministro incontra i sindacati dei lavoratori della compagnia aerea al Mise: "Tuteleremo l'occupazione, pronto il piano per il Rilancio non per salvare l'azienda". Salvini: "Non svenderemo a ...

La Confessione - Paolo Rossi : “Salvini? E’ pericoloso - ci riporta a tempi passati. Silvio Berlusconi mi manca come comico” : La Confessione torna su Nove venerdì 12 ottobre alle ore 23.30 con un ‘intervista in cui il comico Paolo Rossi, a teatro con “Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles”, si racconta a Peter Gomez. “Questo signore è Matteo Salvini che lei non ha citato tra i comici. Cosa pensa di lui? E’ pericoloso?”, chiede il conduttore. “Sì”, risponde sicuro l’attore comico. “Perché?”, domanda ancora il direttore de ...

"Come membro del Governo mi scuso con la famiglia Cucchi. Salvini? La scelta attiene a lui" : "Le scuse di Salvini? Attengono a Salvini. Io come membro del Governo chiedo scusa per tutti questi anni di attesa. Quello che è successo alla famiglia Cucchi è atroce, questa terribile vicenda getta un'ombra terribile sul nostro Paese. Ringrazio Ilaria e la sua caparbietà e determinazione". Così il ministro per il sud Barbara Lezzi intervistata da Massimo Giannini a Radio Capital.