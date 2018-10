Salvini | avanti Ma pazienza ha limite

Pace fiscale - Salvini : “Non possiamo rifare tutto daccapo. Non ci sono invasioni aliene né scie chimiche - andiamo avanti” : “Che ne so io di chi è la manina? Io ricordo che quello di cui abbiamo discusso per ore e ore nel Cdm, poi ho ritrovato scritto, con l’accordo di tutti: lo abbiamo votato tutti. Se qualcuno ha idee diverse, lo dica. Che facciamo, riconvochiamo i Cdm ogni quarto d’ora?”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Stiamo per essere attaccati dall’Europa: se diciamo che il decreto è stato modificato la sera per ...

Diciotti : l'inchiesta su Salvini va avanti - atti trasferiti alla procura di Catania : L'inchiesta nei confronti di Salvini sul caso della nave Diciotti va avanti. Il Tribunale dei ministri di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha trasmesso gli atti alla procura di Palermo perché li invii al corrispondente ufficio di Catania. Il fascicolo vede indagato Salvini per sequestro di persona. Immediata la reazione del vicepremier e ministro ...

The Independent contro Salvini : "L'italia sta diventando un Paese fascista davanti ai nostri occhi" : Il dualismo stampa/populismi è cosa nota. Basti pensare agli scontri, duri e duraturi, tra il New York Times e Donald Trump, che è inviso a una certa parte dei media americani. Così come il prestigioso quotidiano a stelle e strisce continua la sua battaglia contro il Presidente degli Stati Uniti, allo stesso modo, dalle pagine del The Independent, Sean O'Grady si scaglia contro il sistema politico italiano e, in particolar ...

RIACE - MIMMO LUCANO SFIDA Salvini : "AVANTI SENZA SOLDI PUBBLICI"/ "L'accoglienza la faremo da soli" : RIACE, MIMMO LUCANO “Avanti anche SENZA fondi pubblici”. Ultime notizie, udienza al tribunale del riesame questa mattina: ecco le dichiarazioni del primo cittadino calabrese(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:39:00 GMT)

Ala - bomba davanti alla sede della Lega : 'Colpa degli anarchici'. Oggi era atteso Matteo Salvini : Una notte di terrore . La sede della Lega ad Ala , in Trentino, è stata attaccata da una bomba . Proprio lì, Oggi, è atteso il ministro dell'Interno Matteo Salvini , per le tappe del tour elettorale ...

Cristina Parodi - la risposta di Matteo Salvini : 'Nessuno caccia nessuno. Andiamo avanti a lavorare' : Per Cristina Parodi , in buona sostanza, il successo politico di Matteo Salvini è dovuto all'ignoranza della gente . Un pensiero, quello della conduttrice de La prima volta su Rai 1, rivelato nel ...

Pensioni - Elsa Fornero critica M5S-Lega : Salvini replica 'Andiamo avanti - tranquilli' : Durissimo l’attacco di Elsa Fornero ai microfoni di 'InBlu Radio' nei confronti del Governo gialloverde: 'All'attuale esecutivo manca l’onesta' dell’intelligenza'. Per questo sara' una controriforma insensata anziché una riforma delle Pensioni [VIDEO]: si sarebbe dovuti partire dalla precedente e correggerla, solo così, continuando da ciò che aveva fatto la precedente legislatura, si sarebbero fatti passi in avanti. Così invece l’unico scopo del ...

Conti - Bagnai : può esserci il declassamentoManovra da 36 mld | Di Maio-Salvini : avanti : Dopo la bocciatura da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di Bankitalia, la pressione sullo spread non si arresta. ll presidente leghista della commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai, lancia l'allarme declassamento.

Def - Salvini : “Andiamo avanti nonostante spread e Bankitalia”. Di Maio : “Manovra atto di coraggio - non torniamo indietro” : Nessun passo indietro sulla manovra, indipendentemente da spread e bocciatura dell’Ufficio parlamentare di bilancio. I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, vanno avanti e lo ribadiscono anche nella mattinata di mercoledì. Il Def varato dal Governo “è un atto di coraggio che gli italiani aspettavano da anni” e “non si può tornare indietro”, ha dichiarato il Cinque Stelle in un’intervista a Radio ...

