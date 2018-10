Salvini a Di Maio | “Al dl sicurezza il M5s ha presentato 81 emendamenti Ragazzi | non è

Decreto fiscale - la verità di Salvini : “Conte leggeva e Di Maio scriveva. Se qualcuno era distratto - poi non dia colpa a Lega” : “C’erano due persone protagoniste di quel Cdm in cui si è discusso del Decreto fiscale che ora fa inorridire i 5 stelle. Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l’Italia. Lui leggeva e Di Maio verbalizzava. Anche Di Maio è corretto e coerente, conto di lavorare bene con lui per cinque anni. Ma passare per amici dei ...

Salvini avverte Di Maio : "La pazienza ha un limite" : Siamo di fronte a una crisi di governo? I diretti interessati smentiscono, a parole. Poi, però, si lasciano sfuggire delle frasi che lasciano capire che la situazione è davvero seria. "Il governo va avanti, certo, ci mancherebbe altro, però la pazienza ha un limite". Una frase che non ammette fraintendimenti quella del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. A margine di un comizio elettorale della Lega a Mezzocorona (Trento), ...

Manovra - prosegue lo scontro Salvini-Di Maio : Non si placa il duello a distanza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, dopo le forti tensioni degli ultimi giorni per il condono penale e lo scudo per i capitali all'estero contenuti nel dl fiscale."Domani si tratta solo di togliere la norma sul condono penale. Sia chiaro: nessun mercimonio su altri tavoli. Il condono tombale nell'accordo non c'era". Sarebbe questo, secondo quanto apprende l'agenzia l'Adnkronos, l'avvertimento che Luigi Di Maio ...

Salvini : problemi non si risolvono in tv. Di Maio : accordo si trova - ma smettila di fare il fenomeno : Pertanto auspichiamo un più costruttivo confronto fra autorità italiane ed europee per superare questo clima dannoso all'economia".

Di Maio : "Salvini smetta di fare il fenomeno" : "Nessuna chiamata, ma chiariremo quando rientrerà a Roma, al più tardi domani prima del Cdm". Luigi Di Maio con i suoi fedelissimi si mostra sereno sulla crisi con la Lega innescata sui temi -...

Di Maio e Salvini faranno la pace ma la crisi del governo M5S-Lega è cominciata : durerà 7 mesi : La sparata di Luigi Di Maio mercoledì sera nel salotto di Vespa è stata presa assai male, malissimo dal vicepremier leghista. Salvini...