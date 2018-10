SALVATORE MANNINO | SCOMPARSO E RITROVATO IN SCOZIA Ha perso la memoria e non parla più

SALVATORE MANNINO - ritrovato in Scozia imprenditore pisano/ Scomparso da 1 mese : lasciò biglietto cifrato : Salvatore Mannino , ritrovato in Scozia l' imprenditore pisano Scomparso un mese fa in Toscana: ultime notizie, è ricoverato a Edimburgo. Il mistero sul messaggio cifrato lasciato(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:37:00 GMT)

Scomparso da un mese - ritrovato a Edimburgo l’imprenditore SALVATORE MANNINO : ma è ancora mistero : L'uomo era sparito nel nulla dopo essere uscito da casa a Lajatico, in provincia di Pisa. Aveva lasciato un biglietto cifrato. Il messaggio conteneva due sequenze numeriche che, se trasformate in lettere, riportava la frase "Perdonami, scusa".Continua a leggere

