Salini Impregilo vince un nuovo contratto da 718 | 8 mln di euro per una linea del Grand

Astaldi - il mercato apprezza l'interesse di Salini Impregilo : Effervescente Astaldi , che scambia con una performance decisamente positiva del 12%. A dare linfa alle azioni della società di costruzioni l'ipotesi che sembra piacere al mercato di un cavaliere ...

Salini Impregilo - accordo per l'alta velocità in Texas : Salini Impregilo , ha firmato un accordo con Texas Central per lo sviluppo del progetto per la linea ad alta velocità in Texas. Il Gruppo, già coinvolto nel progetto con la controllata americana Lane, ...

Salini Impregilo - a Lane contratto da 253 milioni in Florida : The Lane Construction Corporation, del Gruppo Salini Impregilo , si è aggiudicata un nuovo contratto da 253 milioni di dollari, in Florida, per progettare e costruire la strada Wekiva Parkway nella ...

Salini Impregilo guarda ad Astaldi - che rassicura : "Lavori M4 a Milano va avanti" : Salini Impregilo guarda Astaldi, ma ancora nessuna decisione è stata presa. Il gigante delle costruzioni ha dunque messo gli occhi sul general contractor che, zavorrato da 1,75 miliardi di debiti, ha chiesto venerdì il concordato preventivo 'con riserva' e il cui rating è stato declassato ieri a D, default, da S&P.Con una nota a mercati chiusi Salini Impregilo ha infatti annunciato di stare "seguendo con attenzione" le ...

Salvataggio Astaldi - spunta Salini-Impregilo : Il dossier per ristrutturare il gruppo di costruzioni circola da tempo tra gli operatori del settore ma il tema è tornato di grande attualità dopo la decisione di Astaldi di procedere con un concordato in bianco. Diversi i soggetti a cui è stato sottoposto il piano di intervento, ma gli occhi sono tutti puntati sul primo general contractor italiano ...