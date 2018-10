Sagrada Familia | arrivano i permessi dopo più di 130 anni

La Sagrada Familia di Barcellona pagherà 36 milioni di euro alla città per non aver mai avuto i giusti permessi edilizi : La Sagrada Familia di Barcellona – la più famosa basilica della città e uno dei monumenti più famosi della Spagna – pagherà 36 milioni alla città per non aver mai avuto i giusti permessi edilizi in più di 130 anni. The post La Sagrada Familia di Barcellona pagherà 36 milioni di euro alla città per non aver mai avuto i giusti permessi edilizi appeared first on Il Post.