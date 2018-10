Ryanair contro l' Antitrust | difenderemo la nostra policy sui bagagli

L'Antitrust contro Ryanair : "Non è giusto pagare di più per il bagaglio a mano" : Il Garante della Concorrenza e del Mercato ha accolto la denuncia di Altroconsumo e ha avviato contro la compagnia low cost...

“Equipaggi costretti a dormire a terra in ufficio” - l’accusa del sindacato contro Ryanair : Il racconto dei sindacati portoghesi per denunciare quanto accaduto a diverso personale di Ryanair nello scorso weekend quando, a causa di una tempesta meteo, diversi voli della compagnia aerea low cost diretti allo scalo di Porto sono stati dirottati in altri aeroporti. La compagnia però smentisce spiegando che si è trattato di poche ore in quanto gli alberghi erano tutti pieni.Continua a leggere