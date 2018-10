Ryanair | bagagli a mano a pagamento | richiesta sospensione immediata dall' Antitrust

Ryanair contro l'Antitrust : difenderemo la nostra policy sui bagagli : 'difenderemo fortemente la nostra policy bagagli a favore del consumatore in questi procedimenti. Nessun cliente di una compagnia aerea ha diritto a portare a bordo un numero illimitato di bagagli a ...

Antitrust - ultimatum a Ryanair : supplemento bagaglio pratica scorretta : Nove giorni di tempo per rispondere alle contestazioni e far valere la propria posizione. È il tempo concesso dall’Antitrust alla compagnia aerea Ryanair per dire la sua su quella che l’autorità ritiene una pratica commerciale scorretta: ovvero la decisione della compagnia irlandese di far pagare di più per il bagaglio a mano. Ad annunciarlo è l’associazione Altroconsumo che ricorda la segnalazione fatta all’autorità in proposito. ...

