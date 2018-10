Costo bagaglio a mano Ryanair e Wizzair : l'Antirtitrust chiede risposte entro nove giorni : Sulla vicenda del Costo dei bagagli a mano sui voli Ryanair, si registra un nuovo intervento dell’Antitrust che, dopo il procedimento avviato lo scorso 20 settembre nei confronti della compagnia leader nei voli low cost per la nuova policy sul trasporto dei bagagli, ha ora intimato la sospensione del pagamento chiedendo una risposta entro nove giorni. Un vero e proprio ultimatum da parte dell’Autorita' garante per la concorrenza che riguarda, ...

Ryanair - bagagli a mano a pagamento : richiesta sospensione immediata dall'Antitrust : Alcune settimane fa, si era discusso molto della decisione presa da Ryanair sui bagagli a mano: a partire dal primo novembre, la compagnia farà pagare il secondo bagaglio a mano, cioè quello da dieci chili che fino ad oggi è stato sempre gratuito. Il cliente potrà dunque trasportare a bordo solo la borsetta o lo zaino di dimensioni massime di 40 cm x 20 cm x 25 cm, mentre per il bagaglio da 10 chili si dovrà pagare un'ulteriore tariffa. ...

Ryanair contro l'Antitrust : difenderemo la nostra policy sui bagagli : 'difenderemo fortemente la nostra policy bagagli a favore del consumatore in questi procedimenti. Nessun cliente di una compagnia aerea ha diritto a portare a bordo un numero illimitato di bagagli a ...

Il trucchetto di Ryanair e Wizzair con il costo dei bagagli non è piaciuto all'Antitrust : Ryanair ha una manciata di giorni per rispondere alle contestazioni dell'Antitrust che vuole la sospensione della decisione di fa pagare il bagaglio a mano a partire dal prossimo primo novembre. ...

Ryanair e i bagagli a mano a pagamento : ultimatum dell'Antitrust : scattato l'ultimatum. La nuova politica sui bagagli a mano di Ryanair potrebbe avere i giorni contati. L'Antitrust, infatti, ha avviato un procedimento contro la compagnia irlandese, la quale ha adesso nove giorni per preparare una ...

Antitrust - ultimatum a Ryanair : supplemento bagaglio pratica scorretta : Nove giorni di tempo per rispondere alle contestazioni e far valere la propria posizione. È il tempo concesso dall’Antitrust alla compagnia aerea Ryanair per dire la sua su quella che l’autorità ritiene una pratica commerciale scorretta: ovvero la decisione della compagnia irlandese di far pagare di più per il bagaglio a mano. Ad annunciarlo è l’associazione Altroconsumo che ricorda la segnalazione fatta all’autorità in proposito. ...

L'Antitrust contro Ryanair : "Non è giusto pagare di più per il bagaglio a mano" : Il Garante della Concorrenza e del Mercato ha accolto la denuncia di Altroconsumo e ha avviato contro la compagnia low cost...

L'altolà di Antitrust a Ryanair e Wizz Air : sospendete il pagamento dei bagagli : Ryanair ha 9 giorni di tempo per rispondere alle contestazioni dell'Antitrust che vuole la sospensione della decisione di fa pagare il bagaglio a partire dal 1 novembre. Secondo l'Autorità di tutela ...

Ryanair : Antitrust - ultimatum su bagagli : ANSA, - ROMA, 18 OTT - L'Autorità Antitrust ha avviato un procedimento di sospensione di pratica commerciale scorretta contro Ryanair per la nuova politica adottata dalla compagnia sui bagagli a mano a pagamento. Ad annunciarlo è l'associazione Altroconsumo che ricorda la segnalazione fatta all'autorità in proposito. Ryanair ha ora nove giorni ...

Ryanair : Antitrust - ultimatum su bagagli : ANSA, - ROMA, 18 OTT - L'Autorità Antitrust ha avviato un procedimento di sospensione di pratica commerciale scorretta contro Ryanair per la nuova politica adottata dalla compagnia sui bagagli a mano ...

Ryanair : Antitrust - ultimatum su bagagli : ANSA, - ROMA, 18 OTT - L'Autorità Antitrust ha avviato un procedimento di sospensione di pratica commerciale scorretta contro Ryanair per la nuova politica adottata dalla compagnia sui bagagli a mano ...

Ryanair e bagagli : Antitrust accoglie segnalazione Altroconsumo : Roma, 18 ott., askanews, - Pagare in più per il bagaglio a mano su Ryanair non è corretto. Dopo che a settembre Altroconsumo ha denunciato la pratica che ha colpito migliaia di viaggiatori oggi l'...

Ryanair - Antitrust apre una nuova indagine sul costo del bagaglio a mano : Dopo l'accordo trovato con gli assistenti di volo, la compagnia irlandese low cost va incontro a nuovi problemi. Questa volta con l'Antitrust, al centro della questione la nuova policy sui bagagli a ...

Pagare in più per il bagaglio a mano su Ryanair non è corretto : Roma, 18 ott., askanews, - Pagare in più per il bagaglio a mano su Ryanair non è corretto. Dopo che a settembre Altroconsumo ha denunciato la pratica che ha colpito migliaia di viaggiatori oggi l'...