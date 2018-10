Rosanna Lambertucci in lacrime | “Ho perso sei figli” E poi piange per l’ex marito | “Ho

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) “Sono passati quattro anni e mezzo da quando non c’è più, ma non riesco ancora a parlare di questo argomento, mi spiace”. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1,ricorda tra lel’exAlberto Amodei, scomparso nel 2014. Nonostante i due si fossero separati, il loro legame non si era mai spezzato: “Noi eravamo separati da tanti anni ma non ci eravamo mai persi. Il destino ha voluto che lo trovassi io nel momento in cui lui ha avuto un’emorragia celebrale. Stava per morire. È stato da quel momento in poi che io ho capito l’amore enorme che quell’uomo aveva avuto per me”, ha rivelato commossa la scrittrice e conduttrice che, per la prima volta, ha parlato in tv del suo rapporto con Amodei. “Era un uomo molto schivo, molto riservato ma la nostra era un’unione profondissima”, racconta ancora la. “Noi ...