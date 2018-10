Roma | svelata la Madonna con il Bambino della chiesa di Santa Maria del Popolo

'Totò 'A Livella' - svelata a Roma la scultura In occasione della pubblicazione di una monografia. Presenti la nipote e il fotografo amico ... : Nella monografia è raccolto il succo dell'autore, del suo sentire fin dalla giovinezza: le incomprensioni con il mondo circostante, lontano dal suo modo di essere, che nel frattempo lo spingevano ...

Bioparco di Roma : i perché della natura - la Biodiversità svelata dalla chimica : Forse non tutti sanno che… I camaleonti cambiano colore come espressione del loro umore, alcune iguane riescono a camminare sull’acqua senza affogare, l’orso polare ha la pelle nera per assorbire maggiormente il calore dei raggi solari. Queste ed altre curiosità si potranno scoprire al Bioparco di Roma domenica 9 e 16 settembre durante le giornate intitolate: “I perché della natura – La Biodiversità svelata dalla chimica“. ...