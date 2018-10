Roma-Spal | tutte le quote

Diretta Roma-Spal - info streaming e televisione : match trasmesso solo su Sky : Domani, alle ore 15:00, la Roma di Eusebio di Francesco affronterà in casa la Spal allenata da Leonardo Semplici. Allo Stadio Olimpico il popolo giallorosso è pronto a supportare la squadra della Capitale, che dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative sta ritrovando brillantezza. La Roma arriva al match contro i biancoblu reduce dalla vittoria in trasferta ottenuta sul campo dell'Empoli, gara terminata 0-2. La Spal, invece, ...

Serie A - 9^ giornata : si inizia con Roma-Spal - in campo anche Juve e Napoli : Dopo lo stop della Serie A per gli impegni delle nazionali, ritornano le squadre del massimo campionato italiano per giocare la nona giornata. Si parte con gli anticipi domani, 20 ottobre e ad aprire le danze ci sarà la Roma. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco affronterà dinanzi al pubblico amico la Spal. I giallorossi, dopo la vittoria nel derby, stanno continuando a regalare momenti importanti ai loro tifosi e sicuramente cercheranno ...

Roma-Spal - Missiroli : 'Di Francesco è il mio secondo papà' : Il centrocampista della Spal Simone Missiroli ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue dichiarazioni sul suo ex tecnico Di Francesco che sabato sfiderà all'Olimpico. Missiroli è un giocatore di rendimento, ma poco reclamizzato: idea sbagliata? 'Perché nei primi tre ...

Roma - a Trigoria prove anti Spal - ma Di Francesco ha il gruppo decimato : Di lui ha parlato a Rete Sport anche il mental coach Daniele Popolizio, che lo ha seguito per un anno: 'Quando cambia un po' il vento intorno ad un atleta aumentano statisticamente gli infortuni di ...

Infortuni Roma : ecco chi recupera per la Spal : Quello di Perotti non è l’unico Infortunio con cui la Roma deve fare i conti. I giallorossi in infermeria sono infatti tre. Secondo la Gazzetta dello Sport, il più vicino al rientro potrebbe essere Javier Pastore, bloccato nel derby da una lesione al polpaccio e ora candidato alla convocazione in vista dell’impegno con la Spal. Le condizioni di De Rossi e Kolarov, entrambi ai box per una frattura alla falange del quinto dito ...

Roma - problema al polpaccio per Perotti - Spal a rischio : Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista Diego Perotti ha accusato un problema al polpaccio durante l'allenamento odierno della Roma e si è dovuto fermare. Ad oggi è a rischio la sua presenza contro la Spal .

Serie A Spal - Semplici : «Roma fortissima : sarà un nuovo esame» : FERRARA - "Abbiamo fatto ottime prestazioni senza ottenere i risultati sperati. C'era bisogno di staccare la spina, la squadra ha speso molto e ci attende un periodo determinante per i nostri ...

Roma : Crisi alle spalle - o forse no : La Crisi della Roma è già alle spalle? Guardando soltanto i numeri delle ultime quattro partite, tre di campionato e una di Champions, la risposta non potrebbe che essere affermativa. I numeri, nel calcio come nella vita, sono importanti ma ancora più importante è saperli interpretare. Dopo le ottime prestazioni contro Frosinone, Lazio e Viktoria Plzen c’era grande ottimismo. La trasferta, comunque vittoriosa di Empoli, ha però un ...

