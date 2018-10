Roma-Spal | Di Francesco | “De Rossi sarà un ottimo allenatore”

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Spal : Petagna in dubbio? Orario - diretta tv e notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Spal: diretta tv, Orario e le ultime notizie live sugli schieramenti attesi all'Olimpico domani per la nona giornata della Serie A.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:57:00 GMT)

Probabili Formazioni Roma-Spal - 9^giornata Serie A 20-10-2018 : Sarà la sfida dello stadio Olimpico tra la Roma di Eusebio Di Francesco e la Spal di Leonardo Semplici ad aprire la nona giornata della massima Serie. Squadre in campo alle 15 di sabato.La squadra di Eusebio Di Francesco viene da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions, raggiungendo quota 14 punti e stabilendosi al quinto posto a pari merito con la Sampdoria. I ragazzi di Semplici, invece, dopo un ottimo inizio con 3 successi ...

Roma-Spal - tutte le quote : La Roma di Di Francesco scende in campo all'Olimpico sabato alle 15 contro la Spal nella prima partita del nono turno di campionato . Protagonisti di un avvio incerto, i giallorossi hanno invertito la ...

Serie A - 9^ giornata : si inizia con Roma-Spal - in campo anche Juve e Napoli : Dopo lo stop della Serie A per gli impegni delle nazionali, ritornano le squadre del massimo campionato italiano per giocare la nona giornata. Si parte con gli anticipi domani, 20 ottobre e ad aprire le danze ci sarà la Roma. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco affronterà dinanzi al pubblico amico la Spal. I giallorossi, dopo la vittoria nel derby, stanno continuando a regalare momenti importanti ai loro tifosi e sicuramente cercheranno ...

Roma-Spal - Missiroli : 'Di Francesco è il mio secondo papà' : Il centrocampista della Spal Simone Missiroli ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue dichiarazioni sul suo ex tecnico Di Francesco che sabato sfiderà all'Olimpico. Missiroli è un giocatore di rendimento, ma poco reclamizzato: idea sbagliata? 'Perché nei primi tre ...

Roma - a Trigoria prove anti Spal - ma Di Francesco ha il gruppo decimato : Di lui ha parlato a Rete Sport anche il mental coach Daniele Popolizio, che lo ha seguito per un anno: 'Quando cambia un po' il vento intorno ad un atleta aumentano statisticamente gli infortuni di ...

Roma-Spal streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Roma-Spal streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Roma-Spal, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Roma-Spal in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky ...

Infortuni Roma : ecco chi recupera per la Spal : Quello di Perotti non è l’unico Infortunio con cui la Roma deve fare i conti. I giallorossi in infermeria sono infatti tre. Secondo la Gazzetta dello Sport, il più vicino al rientro potrebbe essere Javier Pastore, bloccato nel derby da una lesione al polpaccio e ora candidato alla convocazione in vista dell’impegno con la Spal. Le condizioni di De Rossi e Kolarov, entrambi ai box per una frattura alla falange del quinto dito ...