Roma | Raggi al capolinea Ora serve un commissariamento lungo

"Ah Pene' vie' qua!". La Raggi (scambiata per la Cruz) illumina il red carpet del festival di Roma di Cate Blanchett e Vanzina : "Penelope, ah Pene', vie' qqua'"! Un ragazzo sulla quarantina, davanti a noi, scalpita e si dimena pur di farsi notare. "Ah, ma nun è la Crùzze"?, si rende conto a un certo punto, "allora nun la voglio salutà!". Lei, che non è Penelope Cruz ma la sindaca Virginia Raggi, in pochi secondi, si divincola dalla scorta, si avvicina a quel gruppetto di persone dietro al red carpet e, senza sapere nulla di quel ...

Raggi concede selfie sul red carpet della Festa di Roma : Roma,, askanews, - Tailleur nero per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta all'inaugurazione della 13esima edizione della Festa del cinema di Roma. Sul tappeto rosso la prima cittadina della ...

Roma - il vicesindaco va dagli occupanti. Il prefetto : 'Ora Raggi chiarisca' : Chiederò chiarimenti alla sindaca Raggi: prima di tutto devono capirsi tra di loro, in Comune, su quale linea adottare in merito alle occupazioni. Ma come si fa? Dai...'. Il prefetto Paola Basilone ha ...

Baglio-Piccolo : Roma merita di più - pessimo governo Raggi : Roma- “Notiamo con totale dispiacere che la Sindaca della Capitale trascorre piu’ tempo a litigare con le istituzioni che a fare del bene alla citta’. Una sindaca in perenne campagna elettorale da due anni, in diretta facebook per qualunque inutile novita’, non ascolta i cittadini e litiga con le istituzioni. Davvero una pessima prova di governo. Roma merita di piu'”. Cosi’ in una nota le consigliere del ...

Zannola : Roma è una discarica e colpa è prettamente Raggi : Roma – “Se la Capitale del Paese e’ una cloaca a cielo aperto la responsabilita’ e’ esclusivamente del Sindaco Raggi che sta giocando da piu’ di due anni a chi rimane con il cerino in mano, senza assumersi mezza responsabilita’ a differenza di quanto fanno tutti i Sindaci del Paese, compresi i suoi compagni di partito. Sui rifiuti assistiamo ad uno scaricabarile vergognoso da parte della Giunta Raggi ...

Roma - il vice-sindaco strizza l'occhio alle occupazioni abusive. Il prefetto : "Raggi faccia chiarezza" : Non è piaciuto al prefetto di Roma, Paola Basilone, l"occhiolino del vice-sindaco Luca Bergamo ai movimenti per la casa.Nei giorni scorsi, infatti, il braccio destro di Virginia Raggi, secondo quanto riferisce il Messaggero, avrebbe preso parte ad un incontro organizzato da Action nell"ex sede Inpdap occupata di via di Santa Croce in Gerusalemme, nel rione Esquilino, assieme all"assessore all"Urbanistica, Luca Montuori, e alla presidente del I ...

Anzaldi : altro consulente Raggi premiato con poltrona Comune Roma : Roma – “Dopo Lanzalone, un altro consulente della Raggi per lo Stadio della Roma viene ‘premiato’, come disse Di Maio dell’avvocato arrestato, con una mega poltrona del Comune di Roma: e’ l’ex candidato M5s sconfitto alle elezioni Alberto Sasso, piazzato alla presidenza di Eur Spa. Ma la Raggi, Di Maio, Bonafede, Fraccaro non si vergognano neanche un po’?”. Lo scrive su facebook il deputato ...

Raggi : «Via da Roma le strade intitolate a chi firmò le leggi razziali» : Via le prime due strade a Roma dedicate a chi firmò il Manifesto delle leggi razziali. Via Arturo Donaggio e via Edoardo Zavattari spariranno dalla toponomastica capitolina per lasciare spazio a nomi ...

Via i nomi di chi firmò le leggi razziali da due strade di Roma. Raggi sceglierà con la Comunità ebraica a chi dedicarle : Via le prime due strade a Roma di chi firmò il manifesto delle leggi razziali. Si tratta di via Arturo Donaggio e via Edoardo Zavattari che verranno di fatto cancellate dalla toponomastica capitolina.Le due vie saranno intitolate a due vittime della Shoah da scegliere con un percorso partecipato con la Comunità ebraica di Roma. La sindaca di Roma Virginia Raggi sta in tal modo portando avanti l'annuncio di voler togliere dalle ...

Settantacinque anni fa il rastrellamento del Ghetto di Roma - Raggi : 'Una ferita' - Conte : 'Il passato ci insegni' : Virginia Raggi: una ferita incisa nella città "Siamo qui per celebrare - ha ricordato la sindaca di Roma Virginia Raggi , - come ogni anno, la deportazione degli ebrei dal Ghetto; il 16 ottobre del ...

Roma : Raggi e Dureghello a commemorazione rastrellamento ghetto : Roma – Questa mattina la presidente della Comunita’ Ebraica di Roma Ruth Dureghello, la sindaca di Roma Virginia Raggi, l’Assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio Manzella e la Presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi, hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione della rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943. Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha deposto questa mattina una corona ...

Morassut : Roma sommersa da immondizia - basta bugie da Raggi : Roma – “A Roma la situazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e’ ormai un’emergenza sotto gli occhi tutti, la citta’ e’ ormai sommersa e questo rappresenta un danno incredibile per l’immagine della Capitale e un pericolo per la salute pubblica”. Lo scrive in una nota il deputato e membro della Direzione Nazionale del Partiti Democratico, Roberto Morassut. “Questa mattina- ...

Chi sono le 6 donne di #Romadicebasta che sfidano Virginia Raggi sul degrado : 'Questo stato di cose non è un destino ineluttabile al quale dobbiamo consegnarci in silenzio', spiegano le sei donne che a maggio dell'anno scorso hanno dato vita al movimento Tutti per Roma, Roma ...