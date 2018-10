Roma | operaio arrestato per violenza sessuale su giovane donna

romadailynews

(Di venerdì 19 ottobre 2018)– Stava svolgendo dei lavori di ammodernamento degli impianti l’cinquantennedalla Polizia di Stato per. I lavori, in un condominio del centro, erano in corso da alcuni giorni e ieri mattina hanno interessato l’appartamento della vittima. Uno dei 2 operai, intuito che in casa c’era solo una ragazza, con la scusa di appoggiare un oggetto, e’ entrato nella cameretta e, prendendo ladi sorpresa, l’ha baciata e palpeggiata a lungo nonostante le resistenze della stessa. La ragazza e’ riuscita poi a divincolarsi anche perche’ gli altri operai stavano cercando il loro collega per completare i lavori. A chiamare la polizia sono stati i familiari della vittima. L’uomo, fermato dagli agenti del commissariato di zona, al termine degli accertamenti e’ statoe posto a disposizione ...