Roma | la ricreazione è finita

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Il tempo degli esperimenti, tattici e tecnici, è ormai finito. A dir la verità sarebbe dovuto terminare con l’inizio delle partite ufficiali. Ma non è stato così. Diciamo che c’è stata un’appendice di un mesetto al lavoro estivo. Ora però è tempo di far partire finalmente i titoli di coda sui ‘lavori in corso’. La necessità numero uno adesso è quella di avere un precisa identità, tattica e tecnica. L’allenatore deve decidere, da subito, quale modulo adottare come schieramento base. Quattro-tre-tre o quattro-due-tre-uno. Ciò naturalmente non toglie che, in base alle esigenze, anche all’interno della stessa partita possa essere cambiato. Ma un punto fermo di partenza ci vuole. E non solo tatticamente. Fondamentale è avere le idee chiare sull’utilizzo dei calciatori a disposizione. Pastore, ad esempio, è arrivato per giocare da interno di ...