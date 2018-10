Roma : Tenta furto auto ma resta chiuso dentro e chiama polizia - arrestato : Roma – Se fai il ladro e sei costretto a chiamare la polizia, vuol dire che qualcosa nel tuo piano e’ andato storto. Ne sa qualcosa l’uomo che ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre Tentava di rubare un’auto in via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in zona Eur, e’ rimasto chiuso dentro il mezzo. L’uomo, un italiano di 52 anni, con una lunga lista di precedenti per furto si e’ intrufolato nell’auto, ...

Roma : Controlli a Fiumicino - 5 denunciati per furto : Roma – Continuano i Controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nei pressi dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, i Carabinieri hanno svolto numerosi servizi di controllo sia all’interno dello scalo che lungo le vie adiacenti. Durante il servizio, hanno denunciato cinque passeggeri per tentato furto. Si tratta precisamente di due cittadine croate di 56 e 36 anni, un giordano di 45, uno ...

Roma. Commesse “detective” sventano furto : Hanno notato gli strani atteggiamenti di una coppia di “clienti”, da poco entrati nell’outlet di grandi firme di via del Corso dove lavorano, e hanno deciso di tenerne d’occhio i movimenti con discrezione. L’intuizione ha consentito alle Commesse di agire con prontezza nel momento in cui i ladri hanno tentato di arraffare qualche costoso capo di abbigliamento: colpo sventato, ladri messi in fuga e ...

Roma. Arrestato un 23enne per furto : Un arresto degli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti per furto aggravato in concorso con altra persona nonche’ per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un albanese di 23 anni e’ stato sorpreso dai poliziotti mentre, insieme ad un complice, stava uscendo da una abitazione di via Antonio de’ Berti dove aveva appena commesso un furto. Fuggiti a piedi dal posto, i due hanno attraversato alcuni giardini privati ...

Roma - commesse 'detective' sventano furto in via del Corso : Li hanno visti entrare nel negozio e, insospettite dal loro atteggiamento, hanno deciso di tenerli d'occhio per prevenire eventuali furti. È accaduto a via del Corso, in un negozio outlet di grandi ...

Roma : Furto e inseguimento a Primavalle - un arresto e due ricercati : Roma – Verso l’una di questa notte, una pattuglia del commissariato Primavalle ha notato una Giulietta ferma in mezzo alla strada con il motore acceso ed un uomo alla guida. Subito dopo, da un palazzo, sono scesi due ragazzi, sono saliti sull’Alfa e sono fuggiti alla vista della pattuglia. Ad un incrocio, il conducente della Giulietta ha provato a girare, andando invece a colpire un’utilitaria con due ragazzi a bordo che ...

Roma. Arrestati 3 uomini per furto nella notte di ferragosto : Cronaca di Roma – Tre georgiani Arrestati nella notte di ferragosto dagli agenti della Polizia di Stato di Roma, erano già entrati in un appartamento e avevano tentato di visitarne altri due. È stata ancora una volta determinate la tempestività della chiamata al 112 NUE, per segnalare ”rumori sospetti”, che ha permesso in pochi istanti ad una pattuglia del commissariato Romanina di arrivare in via Libero Leonardi. Sul posto gli ...