Roma | dopo 10 anni tornano i fiori in via Veneto

Roma : murale Giacomo Balla rivede luce dopo quasi 100 anni : Roma – Un murale di 80 metri quadrati di Giacomo Balla ritrovato dopo quasi 100 anni. È una “scoperta eccezionale” quella avvenuta durante la ristrutturazione di una palazzina della Banca d’Italia in via Milano 24, all’angolo con via Nazionale, un tempo sede del Bal Tic Tac, il primo cabaret futurista attivo a Roma negli anni Venti del Novecento. Nascosta nel tempo dietro carta da parati, tinteggiature, ...

Governo - Salvini apre. 'Dopo le nuvole torna il sereno. Domani a Roma per risolvere i problemi' : Dopo 48 ore sulle montagne russe, durante le quali il Governo gialloverde ha sfiorato la crisi sul condono fiscale, Matteo Salvini riapre la prospettiva di una intesa con gli alleati 5Stelle: 'Dopo le ...

Roma - De Rossi : "Non sarò un peso. E dopo forse farò l'allenatore" : Fare l'allenatore? Ho grande passione per questo sport, è l'unico ruolo in cui mi vedo nel futuro. Dovrò capire se avrò voglia di sottoporre la mia famiglia allo stress dei risultati, della ...

Stefano : dopo due anni stiamo iniziando a smuovere Roma su preferenziali : Roma – “Proteste su via Emanuele Filiberto, su viale Libia/Eritrea, su via Tuscolana, su viale Marconi. Tutti stradoni pericolosissimi occupati al 95% dalle auto in posizioni piu’ o meno legali o tollerate, dove stiamo portando un po’ di sana redistribuzione degli spazi con la mobilita’ pubblica e ciclopedonale. E aree dove l’offerta di trasporto pubblico non manca (MA, MB1) e dove e’ previsto ...

Roma : ritrovato dopo 27 ore e in stato di confusione anziano scomparso : Roma – Era stato il figlio, nel pomeriggio di martedi’, a denunciare, negli uffici della Polizia di stato del commissariato Primavalle di Roma, la scomparsa di un uomo di 72 anni. L’anziano era uscito da casa verso l’ora di pranzo, senza denaro e documenti, per portare il suo cane a fare una passeggiata e non era piu’ tornato. Subito sono scattate le ricerche che, alle 16.30 di ieri, hanno dato i loro frutti. Gli ...

Legata e aggredita mentre svuotano le slot : dopo l'assalto in via Romana continuano le indagini : Vanno avanti le indagini riguardanti la rapina messa a segno la scorsa notte all'interno di un bar del quartiere San Marco. Qui alle 4 del mattino la titolare dell'esercizio sarebbe stata aggredita da ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’oro è della Thailandia - Alessia Nobilio e Andrea Romano quarti dopo un brutto ultimo giro : Niente medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Giovanili 2018 nell’evento a coppie del Golf. Alessia Nobilio e Andrea Romano hanno compiuto un ultimo giro particolarmente impreciso sul percorso dell’Hurlingham Club di Buenos Aires, terminando il loro torneo in quarta posizione con un +9 di giornata e un -2 complessivo, con cui la coppia italiana è stata inoltre raggiunta da quelle svizzera e austriaca. A vincere l’oro è la ...

Roma : fuori da carcere dopo 12 anni - arrestato di nuovo dopo stupro : Roma – Ancora una violenza sessuale a Roma. Questa volta il teatro dell’aggressione ai danni di una donna di 35 anni originaria dello Sri Lanka e’ stato un appartamento in zona La Storta. E’ qui che venerdi’ scorso un uomo, connazionale della vittima, 52 anni, scarcerato a settembre dopo aver scontato una pena a 12 anni per omicidio volontario, ha aggredito e violentato la donna. L’uomo, dopo aver lasciato il ...

Temptation Island Vip - la Romantica dedica di Sossio a Ursula dopo la rottura : L'esperienza di Sossio e Ursula a Temptation Island Vip si è conclusa un mese fa circa: tra i due è finito l'amore che era nato sei mesi fa a Uomini e Donne Over. Ursula Bennardo non ha potuto ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : Alessia Nobilio e Andrea Romano al secondo posto dell’evento misto dopo i foursome - guida la Thailandia : Anche il secondo giro dell’evento misto alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 si è concluso. Per il Golf italiano le notizie sono di bontà contrastante: è vero che Alessia Nobilio e Andrea Romano si sono confermati ossi duri per tutti, ma è altrettanto vero che hanno perso la testa della classifica. I nostri, che ieri avevano tirato fuori un giro da 57 colpi (-13) sul par 70 dell’Hurlingham Club, hanno concluso la giornata ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : un grande primo giro porta Alessia Nobilio e Andrea Romano al comando dopo i fourball : Si è chiuso il primo giro del torneo a coppie di Golf valido per le Olimpiadi Giovanili 2018 all’Hurlingham Club di Buenos Aires. Su questo par 70 si sono messi in grande luce Alessia Nobilio e Andrea Romano, che dopo i fourball (giocati, a differenza della Ryder Cup che prevede il match play, con la classica formula dello stroke play) si trovano al comando dopo aver realizzato uno stupefacente giro in 57 colpi, 13 sotto il par, frutto di ...

"Dopo il successo sono più solo di prima. Romanzo Criminale? Venivo da un terribile incidente in moto" : "Molte donne impazziscono per me? Non ne conosco il motivo. Si vede che passano parola. Con le donne ho sempre avuto un certo successo, anche prima che arrivasse la fama". Marco Giallini risponde ai giornalisti radiofonici di "I Lunatici" e senza troppi giri di parole confessa: "Piacevo, ora non è che voglio apparire come chissà cosa. sono sempre andato via come il pane, ma quello umbro, tagliato a fette fine fine".Da ...

Roma : tutto in 22 giorni - il cammino giallorosso dopo la sosta : Benedetta sosta. O forse no. Difficile da dire se il secondo stop del campionato sia arrivato o meno al momento giusto. La Roma di Di Francesco, un paziente in via di convalescenza, ha chiuso l’ultimo mini ciclo con ben 4 vittorie all’attivo: il successo contro il Frosinone, cui ha seguito il trionfo sulla Lazio, alla quale ha fatto da eco il roboante 5-0 in Champions sul Viktoria Plzen, per finire con la sudata trasferta di Empoli ...