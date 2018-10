Roma | Di Francesco | “De Rossi e Kolarov non convocati”

Roma - Di Francesco : 'De Rossi tecnico? È già mio assistente' : Roma - Di Francesco cerca la quinta vittoria consecutiva contro la Spal ma non vuol sentir parlare di impegno agevole, anche perché la neopromossa ha ottenuto meno punti di quelli che avrebbe meritato ...

Roma : Di Francesco "Kolarov-De Rossi out" : ANSA, - Roma, 19 OTT - "Schick ha qualche problemino, non sta benissimo e oggi lo valuteremo. Kolarov e De Rossi invece non saranno convocati per domani. Sono in miglioramento e domenica dovrebbero ...

Roma - Di Francesco annuncia : “Kolarov e De Rossi sono out” : Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato oggi in conferenza stampa annunciando pesanti assenza in vista dell’incontro con la Spal Alexander Kolarov e Daniele De Rossi salteranno la partita della Roma contro la Spal. A confermare il forfait dei due giocatori per il match di domani è stato il tecnico dei gialloRossi, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa. “Ho la speranza di recuperarli entrambi per il Cska, ...

Roma - Di Francesco : 'De Rossi sarà un ottimo allenatore. Domani sono sarà convocato' : 'De Rossi Già fa il mio collaboratore. Daniele è un punto di riferimento per tanti ragazzi e lo deve essere anche in mezzo al campo. Avendo avuto un percorso calcistico importate può fare l'allentaore ...

Roma : arriva mostra su Francesco Totti - il 26 ottobre a Dolce Vita Gallery : Roma – Il 26 ottobre, presso la Dolce Vita Gallery, verra’ inaugurata la mostra “Francesco, il calciatore” un percorso fotografico di 70 immagini che ripercorrono i 25 anni di carriera calcistica di Francesco Totti. Le foto – realizzate da Maurizio Panzariello, grande fotografo sportivo italiano – vogliono essere un tributo al calciatore, quello sul campo, quello dei dribbling, dei colpi di tacco e dei rigori ...

Andrea Scanzi a 360° : Suso - la Roma - Di Francesco e Totti : Il giornalista e scrittore Andrea Scanzi è intervenuto su Radio Cusano Campus, parlando anche di calcio. Sul possibile addio di Suso in estate. “Ho avuto paura, soprattutto che andasse all’Inter –ha affermato Scanzi-. Ero arrabbiato nero perché sentivo milanisti che speravano se ne andasse perché dicevano che non era funzionale al gioco. Secondo me insieme a Higuain è il più forte giocatore che abbiamo”. Sulla Roma. “Ho stima di Di ...

Si chiude lo stargate ortodosso a Roma - ma per Francesco la via della seta parte dalla penisola coreana : Nel comunicato ufficiale della Santa Sede sull'udienza al Presidente sudcoreano non c'è nessun accenno ad un invito ed ad una possibile visita in Corea del Nord. Ma Papa Francesco "ha detto che potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato". Così ha riferito il portavoce del presidente sud-coreano Moon Jae-in, citato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, al termine dell'udienza concessa dal Pontefice al cattolico ...

Roma-Spal - Missiroli : 'Di Francesco è il mio secondo papà' : Il centrocampista della Spal Simone Missiroli ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue dichiarazioni sul suo ex tecnico Di Francesco che sabato sfiderà all'Olimpico. Missiroli è un giocatore di rendimento, ma poco reclamizzato: idea sbagliata? 'Perché nei primi tre ...

Roma : Di Francesco aspetta nazionali. Intanto Pallotta studia la strategia per il futuro : Gli ultimi a tornare a Trigoria dagli impegni con le nazionali saranno Kluivert, Olsen, Nzonzi s Schick, poi la Roma sarà di nuovo al completo e Di Francesco potrà cominciare a pensare alla formazione da schierare sabato all’Olimpico con la Spal. Fuori dal campo proseguono a Boston le riunioni tra Pallotta e il suo management, che affrontano tutti i temi legati alla Roma, tra cui anche quello legato alla costruzione dello stadio di ...

Roma - a Trigoria prove anti Spal - ma Di Francesco ha il gruppo decimato : Di lui ha parlato a Rete Sport anche il mental coach Daniele Popolizio, che lo ha seguito per un anno: 'Quando cambia un po' il vento intorno ad un atleta aumentano statisticamente gli infortuni di ...

Modena in festa a Roma per il giorno di Francesco Spinelli : Oggi padre Spinelli sarà proclamato Santo dal Papa in piazza San Pietro Centinaia di modenesi hanno gremito già ieri la basilica di Santa Maria Maggiore

Roma - Schick e Kluivert in gol per Di Francesco : Mauro Baldissoni, di spalle, e James Pallotta. LAPRESSE Trigoria deserta, i dirigenti a Boston per gli Stati generali con il presidente Pallotta, Schick e Kluivert a segno con la nazionale anche per ...

Roma - Kluivert a Di Francesco : “Basta tribune” : Roma – In estate è stato uno dei colpi più ad effetto del mercato giallorosso. Non solamente perché figlio di un grande ex del calcio come Patrick Kluivert, ma anche perché nei suoi trascorsi all’Ajax ha dimostrato di potersi creare una carriera almeno importante tanto quanto quella di suo padre. Justin Kluivert è tra i […] L'articolo Roma, Kluivert a Di Francesco: “Basta tribune” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Temptation Island Vip - Selvaggia Roma : "Francesco Chiofalo tentatore? E' fidanzatissimo" : Selvaggia Roma, intervistata dal settimanale 'Vero', ha messo seriamente in dubbio la partecipazione dell'ex fidanzato Francesco Chiofalo in qualità di tentatore della prima edizione di Temptation Island Vip perché ufficialmente fidanzato: Francesco a Temptation Island Vip? Non capisco come mai sia andato a fare il tentatore visto che, da quel che so, è fidanzatissimo. Temptation Island, ...