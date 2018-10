romadailynews

: Roma: celava sostanze stupefacenti in scatola caramelle, arrestato: Roma – Per nascondere… - romadailynews : Roma: celava sostanze stupefacenti in scatola caramelle, arrestato: Roma – Per nascondere… - zazoomnews : Roma: celava sostanze stupefacenti in scatole scarpe arrestato - #Roma: #celava #sostanze #stupefacenti - romadailynews : Roma: celava sostanze stupefacenti in scatole scarpe, arrestato: Roma – I #Carabinieri dell… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018)– Per nascondere la droga da spacciare usava un doppio escamotage: la cocaina era dentro una confezione dia sua volta nascosta nel passaruota di una vecchia Renault in stato di abbandono. Cio’ non e’ bastato a unno di 49 anni, ad evitarsi l’arresto. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, a scoprirlo. Monitorando con discrezione la zona di via Morrovalle hanno assistito ad un primo scambio droga/soldi con un cliente che passava in auto, poi, quando e’ arrivato il secondo cliente, i poliziotti sono entrati in azione bloccando lo spaccio. La cocaina, gia’ divisa in dosi, e’ stata recuperata ed il pusher, che aveva in tasca anche qualche frammento di hashish,. Cosi’ in un comunicato la Questura di. L'articolo...