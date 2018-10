Roma | arriva mostra su Francesco Totti | il 26 ottobre a Dolce Vita Gallery

Salvini : domani sarò a Roma - basta litigiToninelli : lui e Di Maio si vedrannoLo spread sale ancora : arriva a 340 punti : Giorgetti, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, a Di Maio: "La manina è M5s". Moscovici: "Fare debito è la spesa più stupida che esista".

A Palazzo dei Congressi arriva Roma Sposa - il super evento dedicato ai matrimoni : ... con giullare, sbandieratori, spettacoli d'arme, artisti di strada ed esibizioni dell'antica arte della falconeria. Gioielli che vengono dallo spazio. Non solo diamanti, oggi per dire "per sempre" si ...

A Villa Sciarra di Roma arriva l’atteso Festival di Musica Acusmatica De Natura Sonorum : Inizia il Festival di Musica Acusmatica De Natura Sonorum che ha la sua prima edizione romana il 27 e 28 ottobre e il 3 e 4 novembre. Il primo Festival di concerti la cui Musica arriva allo spettatore tramite un sistema di altoparlanti per permettere di concentrarsi sull'aspetto uditivo. La manifestazione si svolgerà nella storica Villa di Sciarra a Roma e darà spazio a grandi compositori e registi sonori contemporanei.Continua a leggere

Moon arrivato a Roma. Vedrà Mattarella e il Papa : Il presidente sudcoreano Moon Jae-in è giunto in Italia. L'aereo di Stato su cui viaggia Moon, proveniente da Parigi, nell'ambito di una missione in Europa dal 13 al 21 ottobre, è atterrato all'...

Enfusion arriva in Italia - c’è l’accordo con Fight Club Roma : nella capitale le stelle di K1 e Muay Thai : Dal 2019 il celebre circuito dedicato ai migliori Fighters di K1 e Muay Thai farà tappa nella nostra capitale La grande Kickboxing arriva in Italia: grazie a un accordo con il Fight Club Roma, che fornirà tutto il supporto organizzativo, nel 2019 assisteremo – finalmente – alla prima tappa Italiana del prestigioso circuito olandese Enfusion. L’appuntamento è per il 23 marzo 2019 quando, sul ring allestito ...

Roma - Kluivert : “Il mio momento sta arrivando ma vorrei più minuti” : Intervistato sulla sua esperienza con la maglia della Roma, Justin Kluivert, esterno offensivo giallorosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del suo trasferimento nella Capitale dopo la convocazione con la Nazionale dell’Olanda Under 21 con cui ieri ha trovato un gol contro la Lettonia. Roma, Kluivert: “Mi sento sempre migliore in allenamento” Queste le sue parole […] L'articolo Roma, Kluivert: “Il mio ...

Roma - Kluivert : 'Ho vissuti momenti duri - il mio momento sta arrivando' : L'attaccante della Roma Justin Kluivert ha parlato a Fox Sport NL dopo la partita disputata con la nazionale olandese Under 21: 'Il gol in Champions è stato un momento molto bello, spero di accumulare minuti e sono sicuro che arriveranno . Non è male se ho ...

Roma - la dirigenza vola a Boston : Baldissoni il primo ad arrivare : Il dg Mauro Baldissoni è volato a Boston dal presidente James Pallotta per una riunione di aggiornamento sul tema stadio e per fare il punto sulla gestione del club. Tra qualche ora lo raggiungeranno ...

MASSIMO DI CATALDO E' ED SHEERAN/ Video - arriva la prova del nove per il Romano (Tale e Quale Show 2018) : Video, MASSIMO Di CATALDO si prepara ad interpretare a Tale e Quale Show uno dei cantanti più famosi degli ultimi anni: il talentuoso Ed SHEERAN. Ce la farà?(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 09:43:00 GMT)

Pet Sematary - arriva il nuovo film basato sul Romanzo di Stephen King : Torna l'horror targato Stephen King. 20 Century Fox ha appena rilasciato il primo trailer di 'Pet Sematary', il nuovo film tratto dall'omonimo romanzo del 1983 del celebre scrittore americano. Il ...

Un autunno di collaborazioni per Tiziano Ferro - dopo Ed Sheeran e TiRomancino arrivano le donne? : "Dove sono le donne?", chiede Tiziano Ferro sui social condividendo con i fan la notizia di nuove collaborazioni nel periodo autunnale. Lecito è quindi ipotizzare che nuovi progetti riguardino questa volta le donne più seguite del panorama musicale italiano. Con questo post, stamattina Tiziano Ferro ricorda le collaborazioni recenti con Ed Sheeran, per la scrittura di un brano che canterà Andrea Bocelli nel nuovo disco di inediti, ma anche il ...

La folle corsa nel fango dei legionari Romani dove si arriva tutti insieme : Dopo il grande successo delle prime due edizioni ieri si è svolta la terza edizione della Legion Run. Malgrado una pioggia fastidiosa e insistente che ha accompagnato gli oltre 1700 legionari nel corso dell’intera giornata, la Legion Run, entusiasmante prova non competitiva di 5 km con 21 ostacoli di fango, fuoco, acqua, filo spinato e ghiaccio da superare insieme alla propria Legione, ha superato ogni previsione. La Legion Run non ...

Arriva il primo libro di Michele Bravi - annunciato il Romanzo Nella vita degli altri : tutti i dettagli : Il libro di Michele Bravi è Nella vita degli altri. Dopo un'estate all'insegna della musica, l'artista di Città di Castello è ora pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera con il rilascio di un romanzo nel quale racconta uno spaccato dell'esistenza altrui che si ripete come una costante. Il libro sarà disponibile per i pre-order in tutti gli store digitali dal 5 ottobre, mentre dal 23 ottobre sarà possibile acquistarlo in tutte le ...