Rocket League | il cross-platform arriverà il prossimo anno

(Di venerdì 19 ottobre 2018)ID, che abiliterà ilin, è stato ritardato oltre il previsto lancio di settembre in modo che lo sviluppatore Psyonix possa "assicurarsi che funzioni perfettamente su tutte le piattaforme prima del suo rilascio".Come segnala PCGamer, mentre non abbiamo ancora una data di rilascio, Psyonix ha ora confermato cheID non sarà disponibile fino al."Sebbene il nostro obiettivo fosse quello di lanciareID prima della fine del 2018, abbiamo preso la difficile decisione di rimandare l'uscita all'inizio del 2019", ha scritto lo studio nell'aggiornamento della Roadmap. "La buona notizia è che con i recenti annunci di Sony relativi alla piena funzionalità multipiattaforma, ora possiamo apportare ulteriori modifiche per preparareID per TUTTE le piattaforme per cui otterremo il permesso!"Read more…