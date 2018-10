Ritorno a Renzi

huffingtonpost

(Di venerdì 19 ottobre 2018) "al futuro", è scritto sui muri. In verità è. A prescindere. La signora Giuseppina, appena vede il taccuino, si avvicina: "Veniamo da Palermo, in tanti. Siamo qui perché crediamo un lui. Lo scriva, per favore, che questo popolo è suo e non può abbandonarlo. Suo". Si fa un capannello. E diventa un coro."Noi siamo quelli che restano in piedi e barcollano sui tacchi che ballano", le note della toccante canzone accompagnano il tripudio dell'uomo solo al comando:sindaco, a palazzo Chigi, con Obama e Michelle. Ovazione. Leopolda numero 9, la prima senza governo e potere, nell'Italia sovranista che danza sullo spread. Stracolma, anche nel torpore del venerdì sera, con le prenotazioni raddoppiate nell'ultima settimana. Alle otto e mezza di sera fuori c'è ancora un ingorgo di macchine di gente che sta ...