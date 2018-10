Rihanna rifiuta di esibirsi al Super Bowl in solidarietà con Colin Kaepernick

Perché Rihanna avrebbe rifiutato di esibirsi al Super Bowl : Sarebbe stata la scelta numero uno per la NFL The post Perché Rihanna avrebbe rifiutato di esibirsi al Super Bowl appeared first on News Mtv Italia.

Super Bowl WLIII – Rihanna rifiuta di esibirsi nell’Half Time Show : la pop star in sostegno di Colin Kaepernick : Rihanna ha rifiutato di esibirsi nell’Half Time Show del Super Bowl WLIII: la pop star sceglie di prendere le parti di Colin Kapernick L’NFL ha ricevuto un importante rifiuto in vista del Super Bowl WLIII. Rihanna ha infatti espresso il suo ‘no’ alla proposta di esibirsi nell’Half Time Show. A riportarlo è stato ‘US Weekly’, aggiungendo come motivazione la volontà della pop star di dare il suo sostegno a Colin Kaepernick. Rihanna infatti ...