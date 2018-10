Revocati arresti domiciliari per ex amministratore Eurnova Parnasi

romadailynews

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Roma – Sono statiglia Luca, l’imprenditore ed ormai exdella societa’arrestato (e finito in carcere) lo scorso 13 giugno nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Il gip Paola Tomaselli ha accolto l’istanza dei difensori di, Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini, disponendo l’obbligo di firme tre volte a settimana e l’obbligo di dimora nella Capitale per il costruttore che era aglidal 20 luglio scorso. L'articoloper exproviene da RomaDailyNews.