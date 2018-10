Reggio Emilia | Chiostri di San Pietro e Laboratorio Aperto Urbano | oggi la visita al

After futuri digitali : presentata la seconda edizione del festival in programma nel weekend a Reggio Emilia : Per tre giorni, oltre 80 appuntamenti tra dibattiti, workshop, dimostrazioni e spettacoli permetteranno di conoscere le ultime novità in materia di intelligenza artificiale, robotica e scienza dei ...

Air France experience - a Reggio Emilia sabato e domenica : Roma, 17 ott., askanews, - Air France il 20 e il 21 ottobre, atterra a Reggio Emilia, in piazza Prampolini, con Air France experience, un progetto dalle caratteristiche uniche: verrà installata la ...

Prevenzione e riutilizzo dei beni confiscati alle mafie : un seminario a Reggio Emilia il 18 e 25 ottobre : ... Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili, . Per informazioni: 0522-456039. Iscrizioni entro e non oltre il 15 ottobre 2018,...

Aemilia - il pentito : “Reggio Emilia è sotto un assedio della ‘ndrangheta senza precedenti. Neanche i terroristi erano arrivati a tanto” : “A Reggio Emilia siete tutti, e nessuno escluso, sotto uno stato di assedio e assoggettamento ‘ndranghetistico che non ha eguali nella storia reggiana. Nemmeno i terroristi erano arrivati a tanto”. Sono state queste le parole pronunciate al processo AEmilia l’11 ottobre scorso da Antonio Valerio, detto “Il Pulitino”, collaboratore di giustizia che ha dato un contributo decisivo alla ricostruzione dei 30 anni di ...

A Reggio Emilia mostra su Secchi : padre dell’astrofisica : Sabato 20 ottobre verra’ inaugurata a Palazzo dei Musei a Reggio Emilia la mostra ‘Tutti i colori delle stelle. padre Angelo Secchi e la nascita dell’astrofisica’, curata da Silvia Chicchi e realizzata dai Musei Civici di Reggio Emilia in collaborazione con il Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita dello scienziato, istituito dal ministero dei Beni e delle Attivita’ culturali-MiBAC e ...

Diretta / Brescia Reggio Emilia (risultato live 60-67) streaming video tv : ribaltone Reggio (Serie A basket) : Diretta Brescia Reggio Emilia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 2^ giornata (oggi domenica 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:07:00 GMT)

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : si apre con Torino-Trieste. C’è Bologna-Milano - Brescia cerca la prima vittoria con Reggio Emilia : La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Fiat Torino e l’Alma Trieste. Dopo la buona prestazione in Supercoppa, Torino non è più riuscita a confermarsi, perdendo le successive tre partite in Eurocup e campionate. Tre sconfitte arrivate tutte di misura e che dimostrano che alla Fiat manca ancora qualcosa nei momenti finali del match. Un ko per pochi punti che è anche quello che ha ...

Esplode un silos vicino Reggio Emilia - morto un operaio : Roma, 9 ott., askanews, - Un operaio 42 enne di origine sarda è morto nell'esplosione di un silos di acetilene, in una ditta di stoccaggio di rifiuti vicino Reggio Emilia. Erano in corso lavori di ...

