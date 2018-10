Recensione Honor View 10 Lite | lo smartphone per i millennials e per chi ama lo schermo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018)10è loAndroid che fa del design ricercato il suo punto di forza. Il brand cinese segue le mode del momento: display grande, rivestimento in vetro e attenzione al comparto fotografico. Infatti, looffre un ampioda 6,5 pollici (come iPhone XS Max) che renderà piacevole la fruizione di qualsiasi contenuto, come ad esempio una serie TV su Netflix – grazie anche alla batteria che gode di una lunga autonomia. Il prezzo di listino parte da 269 euro, una cifra contenuta se si considerano gli elementi che danno la sensazione di avere tra le mani un prodotto di qualità e ben costruito. Come sempre, però, tutto dipende dalle esigenze personali, anche perché in questa fascia la concorrenza è tanta: dagliXiaomi (Mi A2 o Redmi Note 5, solo per citarne alcuni) a quelli di Huawei come il P Smart+, senza dimenticare il Galaxy A7 di ...