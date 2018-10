Real Madrid | tentativo per Kante | la risposta del Chelsea

Real Madrid e Bayern big in difficoltà cercano di riscatto : Ripresa col botto, dopo la pausa per le Nazionali e prima della ripresa della Champions. Chelsea-Manchester United e Barcellona-Valencia sono i match-clou del week-end calcistico in Europa. In cerca ...

Real Madrid : offerta shock all'Inter per Icardi - inserito Modric nell'affare : Real Madrid pronto a sferrare un nuovo attacco all'Inter per avere in rosa Mauro Icardi, Florentino Perez prova ad inserire Modric nell'affare Il Real Madrid continua il proprio pressing su Mauro Icardi. E' ben noto l'interesse del club spagnolo per l'attaccante dell'Inter, ma adesso, secondo quanto rivelato dai colleghi di Diario Gol, i blancos sarebbero pronti a proporre un'offerta molto ...

Real Madrid - Conte ha detto sì! : Antonio Conte , ex allenatore del Chelsea , che ha lasciato spazio a Sarri in Premier League, è stato contattato dal Real Madrid e, come scrive il Corriere dello Sport , l'ex Juve ha già dato la sua disponibilità.

Hazard cambia idea : "io al Real Madrid? Posso chiudere la carriera al Chelsea" : Eden Hazard ha parlato nuovamente del proprio futuro che potrebbe essere al Real Madrid… o forse no? Il belga cambia idea spesso e volentieri Eden Hazard ultimamente sembra essere un po' "lunatico", cambiando idea in maniera repentina sul suo futuro. Dapprima il calciatore belga ha rivelato d'avere il sogno di giocare con la maglia del Real Madrid, adesso invece ha teso la mano ai Blues di Sarri, in maniera ...

Pronostico VillarReal vs Atletico Madrid - La Liga 20-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Villarreal-Atletico Madrid, sabato 20 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Villarreal-Atletico Madrid, sabato 20 ottobre. L'imperativo per le due formazioni è quello di conquistare punti, sopratutto ne hanno un disperato bisogno i padroni di casa che davanti ai propri tifosi vogliono cancellare la brutta partenza in campionato. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Calciomercato - Neymar verso il Real Madrid : Ve lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, riprendendo un corsivo del Mundo Deportivo, Neymar vuole lasciare il Paris Saint Germain e si sarebbe offerto al Barcellona. A poco più di 12 mesi dal suo viaggio dalla Catalogna a Parigi il brasiliano progetta il percorso inverso. Alla base della decisione del fantasista, la delusione per la […]

Real Madrid - Bale torna ad allenarsi con il gruppo : probabile schieramento nella prossima gara di Liga : Il Real Madrid può contare nuovamente su Garreth Bale , che nell'allenamento odierno è stato tutto il tempo con il gruppo, motivo per cui il suo recupero è ormai certo e molto probabilmente lo ...

Girona-Barcellona negli USA - anche il Real Madrid si oppone : I Blancos hanno inviato una lettera alla Federazione spagnola spiegando di essere contrari alla disputa di Girona-Barcellona a Miami.

Veltroni su Totti : "Al Real Madrid avrebbe vinto 6 palloni d'oro di fila" : "Sono stato sindaco di Roma e quando si è sindaco di una città, viene prima lei di tutto il resto. Quando si gioiva di successi sportivi, sia giallorossi che biancocelesti, io gioivo con la gente. Avevo ed ho un grande rapporto con Totti; lui e tanti altri ragazzi come Montella, Aquilani, De Rossi, Rocchi o Liverani hanno sempre manifestato una grande disponibilità a fare iniziative per bambini che stavano male. Sono ragazzi che ...

Real Madrid : contatti con Conte. L'ex Juve disponibile : Real Madrid– 3 partite per mantenere la panchina del Real Madrid, 3 partite per riprendersi l'aficiòn madrilena, che sembra avergli voltato le spalle dopo il negativo avvio di stagione. Potrebbero concludersi con il secondo esonero gli ultimi, terribili, 6 mesi di Julen Lopetegui. Il tecnico, licenziato come ct alla viglia del Mondiale (per essersi accordato […]

Real MADRID-ANTONIO CONTE - CONTATTO RIUSCITO/ Ultime notizie - l'ex Juventus in caso di esonero di Lopetegui : REAL Madrid-CONTE, CONTATTO. Ultime notizie, Florentino Perez chiama il tecnico italiano: Lopetegui addio? l'ex ct azzurro prossimo al ritorno in panchina

Pronostico Real Madrid vs Levante - La Liga 20-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Levante, sabato 20 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Levante, sabato 20 ottobre. I Campioni d'Europa del Real Madrid vogliono dare una sterzata al proprio campionato tornando al successo dopo tre giornate di digiuno. La formazione di Lopetegui vive un momento delicato e non può permettersi di sottovalutare l'impegno perché al ...

Video/ Olimpia Milano Real Madrid (85-91) : highlights della partita (Basekt Eurolega) : Video Olimpia Milano Real Madrid (risultato finale 85-91): gli highlights della partita di basket, valida nel secondo turno dell'Eurolega 2018. Primo KO per l'Ea7.

Antonio Conte al Real Madrid? Contatti tra Florentino Perez e l'allenatore : Antonio Conte sempre più vicino al Real Madrid? Dopo i Contatti di giugno potrebbe essere questo il momento giusto per il cambio di guardia Il Real Madrid, nella persona di Florentino Perez, non sarebbe Contento delle prestazioni della sua squadra e dell'allenatore Lopetegui. I Blancos sono quarti in campionato, a soli due punti dalla vetta, ma hanno collezionato due sconfitte nelle ultime due partite disputate. La prima è quella ...