Ravenna | ritrovato cadavere del 24enne scomparso

: Da giorni se ne erano perse le tracce: uomo ritrovato senza vita in casa #Ravenna - RavennaWebTV : Da giorni se ne erano perse le tracce: uomo ritrovato senza vita in casa #Ravenna -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) E' stato trovato attorno alle 17.30 di giovedì pomeriggio il corpo senza vita di Lukas Venturi, il giovane di 24 annidalla sua abitazione in via Argirocastro a, nel pomeriggio di mercoledì. Il giovane aveva preso la sua bicicletta, una city bike grigia, per fare un giro, dicendo che sarebbe tornato la sera a cena. Poi però non era più rientrato nella sua abitazione. La famiglia, preoccupata, aveva avvertito le forze dell'ordine, presentando una denuncia presso il più vicino comando dei carabinieri. Prima il padre del giovane, tramite i social network, aveva lanciato un disperato appello nella mattinata di giovedì. Sul messaggio aveva specificato le generalità del giovane. Alto 1,75 metri, dal peso di circa 80 chili, capelli castani ed occhi azzurri. Le ricerche da parte delle forze dell'ordine Le ricerche erano scattate subito nella zone della pineta di Lido di ...