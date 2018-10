Ratti | oggi si vive diversamente rispetto 10 anni fa

romadailynews

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Roma – “I modi in cuiviviamo, lavoriamo e interagiamo sono molto diversia quelli di pochi decenni fa, questo in buona parte per gli effetti di un network interconnesso cheabbraccia la maggioranza della popolazione del pianeta”. Lo ha dichiarato Carlo, architetto e direttore del Mit Senseable City Lab, nel corso della ‘Giornata del futuro’ che si e’ svoltaa Roma presso l’Auditorium dell’Ara Pacis. “In modo simile- ha continuato-siamo agli inizi di una nuova rivoluzione tecnologica: internet sta entrando nello spazio fisico, il dominio tradizionale dell’architettura e del mondo della progettazione, e si sta trasformando nel cosiddetto ‘Internet of things’, l’internet delle cose. Come tale, sta aprendo la porta a una varieta’ di applicazioni che, in modo simile a ...