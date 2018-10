Rating | l’agenzia Moody’s taglia quello dell’Italia | ma l’outlook rimane stabile Palazzo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018)Moody’s hato il: ora è stato fissato in Baa3 mentre prima era Baa2. L’outlook, però,. Le motivazioni che hanno portato i tecnici delinternazionale al downgrade sono legate al sostanziale cambio di rotta del governo italiano sul fronte della strategia di bilancio. “Tutto come previsto“, è l’unico commento rilasciato da fonti diChigi alle agenzie di stampa. La decisione di Moody’s si riferisce al “cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato” rispetto alle attese, spiega l’agenzia in una nota. Un comunicato in cui si parla anche di “mancanza di una coerente agenda di riforme per la crescita”, e questo ”implica” il prosieguo di una “crescita debole nel medio termine”. In più, secondo l’agenzia, le stime del governo ...