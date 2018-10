Rapper 12enne arrestato | la zia gettata a terra dal poliziotto | polemica negli USA VIDEO

Blastingnews

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Lil C-Note è un precocissimoamericano, nonostante abbia soltanto dodici annidi eta' è infatti gia' diventato una vera e propria celebrita'Stati Uniti, arrivando addirittura ad essere ospitato in diversi programmi televisivi, incluso il popolarissimo show 'The Ellen DeGeneres Show', condotto per l'appunto da Ellen DeGeneres, durante cui ha anche avuto la possibilita' di esibirsi, entrando nelle case di milioni di americani e dimostrando di avere delle capacita' liriche ed espressive sicuramente fuori dal comune per un bambino della sua eta'. Una popolarita' in crescita quella di Lil C-Note, ulteriormente incrementata nelle ultime ore – suo malgrado – dalla notizia del suo arresto, che oltreoceano sta facendo non poco discutere, suscitando scalpore e andando ad occupare le pagine dei portali d'informazione, quelle della carta stampata e i servizi dei principali ...