Raimondo Todaro è Fabio Concato Performance da standing ovation | stupore in studio!

Raimondo Todaro E' FABIO CONCATO/ Video - nuova sfida per il ballerino di Ballando (Tale e Quale Show 2018) : RAIMONDO TODARO è FABIO CONCATO nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018: il ballerino di "Ballando con le Stelle" nei panni del raffinato cantautore milanese(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:57:00 GMT)

Raimondo Todaro è John Travolta/ Video - Loretta Goggi : "Stavolta non hai stonato" (Tale e Quale Show 2018) : Video, Raimondo Todaro si prepara a vestire i panni di John Travolta, lo storico protagonista di Grease. A Tale e Quale Show le sorprese non finiscono mai!(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 23:13:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 Raimondo Todaro imita John Travolta VIDEO : Raimondo Todaro ha imitato John Travolta nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 12 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Raimondo Todaro imita John Travolta Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono ...

Raimondo Todaro E' JOHN TRAVOLTA/ Video - riuscirà a risollevarsi col re di Grease? (Tale e Quale Show 2018) : Video, RAIMONDO TODARO si prepara a vestire i panni di JOHN TRAVOLTA, lo storico protagonista di Grease. A Tale e Quale Show le sorprese non finiscono mai!(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 09:51:00 GMT)

Raimondo Todaro È ROCKY ROBERTS/ Video : "Interpretazione ottima ma la voce..." (Tale e Quale Show 2018) : RAIMONDO TODARO è ROCKY ROBERTS, il ballerino di Ballando con le stelle vuole superare sé stesso riuscendo in un ruolo inedito di cantante nella trasmissione di Rai Uno. (Tale e Quale Show)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 23:05:00 GMT)

Raimondo Todaro è Rocky Roberts/ Video - il ballerino vuole superare sé stesso (Tale e Quale Show 2018) : Raimondo Todaro è Rocky Roberts, il ballerino di Ballando con le stelle vuole superare sé stesso riuscendo in un ruolo inedito di cantante nella trasmissione di Rai Uno. (Tale e Quale Show)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Raimondo Todaro È RICKY MARTIN/ Video : "Somigliante fisicamente - ma la voce..." (Tale e Quale Show 2018) : Video, RAIMONDO TODARO confessa a Tale e Quale Show che danzare con Ciacci a Ballando con le stelle era decisamente più semplice che cantare e imitare. (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 23:05:00 GMT)

Tale e quale show 2018 - terza puntata/ Classifica e diretta - imbarazzo per Raimondo Todaro : "Sembrava Timperi" : Chi dovranno imitare i nuovi concorrenti di Tale e quale show 2018? Questa sera, a partire dalle 21.20 circa, Carlo Conti riaprirà i battenti con la terza puntata.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 22:49:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 Raimondo Todaro imita Ricky Martin VIDEO : Raimondo Todaro ha imitato Ricky Martin nella terza puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 28 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Raimondo Todaro imita Ricky Martin Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si ...

Raimondo Todaro è Ricky Martin/ Video : "Era più facile ballare con Ciacci" (Tale e Quale Show 2018) : Video, Raimondo Todaro confessa a Tale e Quale Show che danzare con Ciacci a Ballando con le stelle era decisamente più semplice che cantare e imitare. (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 09:40:00 GMT)

Raimondo Todaro/ A Tale e Quale Show grazie a Giovanni Ciacci : “L'idea di fare il provino è stata sua” : Raimondo Todaro, dopo il successo come ballerino a Ballando con le stelle il professionista si sta togliendo molte soddisfazioni reinventandosi nel programma Tale e Quale Show.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:53:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 : Raimondo Todaro imita Michael Bublé VIDEO : Raimondo Todaro ha imitato Michael Bublé nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 21 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Raimondo Todaro imita Michael Bublé Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti ...

Raimondo Todaro a Tale e Quale : “Mia moglie è un po’ preoccupata” : Raimondo Todaro racconta la sua nuova esperienza a Tale e Quale Raimondo Todaro, l’ormai più che noto ballerino, diventato Tale grazie al programma Ballando Con Le Stelle di Milly Carlucci, si racconta su Spy attraverso un’intervista. Sulla sua attuale partecipazione a Tale e Quale Show, confessa di essere molto contento di farne parte. “Volevo mettermi […] L'articolo Raimondo Todaro a Tale e Quale: “Mia moglie è un ...

Raimondo Todaro è Michael Bublè/ Video - il ballerino nei panni del cantante canadese (Tale e quale show 2018) : Raimondo Todaro è Michael Bublè, Tale e quale show: il ballerino di punta di Ballando con le stelle ha fatto il grande salto di qualità ed è riuscito a conquistare già tutto il pubblico.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:49:00 GMT)