Rai | la Lega contro Fazio | “Non porti in tv Mimmo Lucano Divulga modelli distorti”

Alta tensione Lega-M5s - salta anche il vertice sulle nomine Rai : Roma, 18 ott., askanews, - Tutto rinviato alla prossima settimana: il Cda ovviamente, ma anche e soprattutto la chiusura dell'accordo politico sulle nomine Rai. Con l'esplosione del caso condono, il ...

Raiz - così il suo album Neshama lega il nord e il sud del Mediterraneo : “Ho imparato a cantare in ebRaico grazie a mia moglie” : “Sono un napoletano ebreo cresciuto tra rock, global beat e tradizione”. così si presenta Raiz, che ritorna insieme ai Radicanto con Neshama (Area Live / Puglia Sound). Un album che richiama i fedeli alla pace, una pace possibile per ora solo in musica. Un viaggio intimo e mistico in noi stessi, che lega il nord e il sud del Mediterraneo, fondendo la melodia e la lingua napoletana ai testi paraliturgici della tradizione degli ebrei ...

La Lega vuole il Tg1 : le nomine Rai al rush finale. Outsider in quota M5s : Federica Sciarelli e Giuseppina Paterniti : Il tentativo è chiudere in settimana, ma l'intesa non è stata ancora trovata. Tanto che il consiglio di amministrazione che dovrebbe dare il via libera alle nomine alle testate e alle reti Rai non è stato convocato. Il presidente della tv pubblica Marcello Foa è in Israele per alcune conferenze e dovrebbe rientrare domani sera. Entro allora, se si vuole convocare il consiglio per venerdì, la lettera ai ...

La Lega vuole il Tg1 : le nomine Rai al rush finale : Il tentativo è chiudere in settimana, ma l'intesa non è stata ancora trovata. Tanto che il consiglio di amministrazione che dovrebbe dare il via libera alle nomine alle testate e alle reti Rai non è stato convocato. Il presidente della tv pubblica Marcello Foa è in Israele per alcune conferenze e dovrebbe rientrare domani sera. Entro allora, se si vuole convocare il consiglio per venerdì, la lettera ai ...

DIEGO FUSARO : ECCO COME MI HANNO CENSURATO SU Rai 3/ Video - “interrotto collegamento Skype perchè...” : Lo sfogo di DIEGO FUSARO in un Video su Youtube: "sono stato CENSURATO su Rai3, mi HANNO chiuso il collegamento su Skype dopo che avevo attaccato il giornalismo di oggi"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Pace fiscale - fonti Lega : «C’è accordo» E a febbRaio riforma pensioni e quota 100 : Indiscrezioni dal vertice che ha portato all’accordo prima del Consiglio dei ministri: in manovra ci saranno anche le pensioni d’oro. I tagli saranno usati a copertura della legge di Bilancio

Pensioni - la Lega conferma : “A febbRaio addio a legge Fornero - arriva la quota 100” : L'avvio del superamento della legge Fornero e l'introduzione di quota 100 in tema di Pensioni arriveranno a febbraio, secondo quanto assicurano fonti della Lega al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Accordo trovato anche sulla pace fiscale e sul taglio alle Pensioni d'oro che dovrebbe garantire entrate per un miliardo di euro in tre anni.Continua a leggere

Nomine Rai - scontro M5s-Lega 'Le nomine non le fa Salvini' : ROMA - 'La Rai deve restare libera dalle pressioni politiche. Questo è l'unico modo per rilanciarla realmente. Fabrizio Salini e Marcello Foa sono garanzia di imparzialità e competenza. Le nomine non ...

Diego Fusaro in Rai - parla di verginità e salta il collegamento. Gramellini : “Colpa di Skype”. E Mentana in studio : “Fusaro interruptus” : “È saltato Skype”. Con questa giustificazione Massimo Gramellini durante il programma Le parole della settimana, in onda su Rai 3, ha commentato l’interruzione del collegamento del filosofo Diego Fusaro, ospite da Torino. Il professore era stato invitato in trasmissione per commentare il caso che lo vede coinvolto in prima persona: le dichiarazioni fatte dalla sua fidanzata a La Zanzara, poi rivelatesi fake news, sulla ...

Rai - Di Mare in pole per il Tg1. La Lega vuole fiction e show pop : Grande paura dei ricorsi dell'Anac sulla Rai, del tipo: 'Ma come, avete 1600 giornalisti e non trovate nessuno all'interno dell'azienda in grado di fare il direttore?'. E grande voglia ai vertici di ...

Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi : 'Lasci la Rai - ha offeso Salvini' : La conduttrice televisiva Cristina Parodi è stata accusata dagli esponenti della Lega di aver offeso pubblicamente il vice premier Matteo Salvini. Per questo motivo ne richiedono l'allontanamento dalla rete televisiva RAI. La Parodi, ospite in un programma radiofonico, ha descritto l'ascesa di Matteo Salvini al governo come il frutto "dell'arrabbiatura della gente e dell'ignoranza". Cristina Parodi, come ormai è noto, è la moglie di Giorgio Gori ...

