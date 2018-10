Quella manina che ha aumentato i limiti sulla concentrazione di idrocarburi nel decreto

huffingtonpost

: L’unica #manina che riconosciamo è quella vincente di Paola Egonu. Con lei tutte le meravigliose ragazze della nazi… - SimonaMalpezzi : L’unica #manina che riconosciamo è quella vincente di Paola Egonu. Con lei tutte le meravigliose ragazze della nazi… - ilfoglio_it : Non aprite quella Manovra. Il mistero della #manina che secondo #DiMaio ha modificato il #decretofiscale (e il decr… - DeborahBergamin : Trovata la manina che aveva dato il via libera al condono: è quella di Di Maio #19ottobre -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Quante manine ci sono in questo Governo? Oltre asabotatrice del Dl fiscale ce n'è forse stata un'altra che ha "inquinato" il contenuto delGenova?Quel che appare chiaro è che il Governo del cambiamento non ha, per il momento, cambiato alcune brutte abitudini della politica italiana, comedi inserire, in modo subdolo, nei Decreti riguardanti una certa materia, altre norme che poco hanno a che fare con l'urgenza propria delin sé.Proprio nelGenova, infatti, il Governo ha inserito, all'Articolo 41, una norma che aumenta iconsentiti per ladipesanti (C10 – C14) nei fanghi di depurazione destinati all'utilizzo dei terreni agricoli fino a 1000 mg/kg.I decreti, urgenti per definizione e quindi soggetti ad una tempistica di discussione parlamentare ridotta, non possono diventare lo strumento ...