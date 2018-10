Putin dà via a sito nucleare Uzbekistan

Viaggio a Kerch - in Crimea - sul ponte della discordia voluto da Putin : È il ponte più lungo d'Europa, divide il mar Nero dal mare di Azov e collega Kerch, in Crimea, al distretto russo di Krasnodar, nella Russia europea meridionale. Il Krymski most, che Askanews ha percorso nei suoi 19 chilometri di lunghezza, è costato oltre 27 mesi di lavori e 3,7 miliardi di euro. E