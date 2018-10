Proposta Simit - vaccinazioni in ospedale per immunodepressi : Creare dei centri di vaccinazione all'interno degli ospedali italiani dedicati ai pazienti fortemente immunodepressi , perché trapiantati o con patologie gravi, che spesso sul territorio non trovano '...

Sanità : Proposta Simit - vaccinazioni in ospedale per pazienti immunodepressi : Creare dei centri di vaccinazione all’interno degli ospedali italiani dedicati ai pazienti fortemente immunodepressi, perché trapiantati o con patologie gravi, che spesso sul territorio non trovano ‘risposte’ alle loro esigenze e tralasciano di fare vaccinazioni necessarie a non aggravare le loro già compromesse condizioni di salute. E’ la proposta della Società italiana di malattie infettive (Simit), illustrata da ...