Processo Raggi | investigatore | “Raffaele Marra aveva ruolo attivo nelle nomine”

ilfattoquotidiano

: Processo Raggi: «Marra ha avuto un ruolo attivo nella promozione del fratello» - Corriere : Processo Raggi: «Marra ha avuto un ruolo attivo nella promozione del fratello» - marcofurfaro : Il comune di Roma non ammesso come parte civile a causa della 'richiesta tardiva'(sic!) nel processo in cui sono s… - giornalettismo : Nel processo contro i #Casamonica e i #DiSilvio per l'aggressione al #RoxyBar, Virginia Raggi e il Comune di Roma n… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Raffaeleune sostanziale” nella nomina dei dirigenti del Campidoglio. A raccontarlo in tribunale è stata Maurizia Quattrone, commissario capo della Squadra Mobile di Roma e responsabile dell’anticorruzione, chiamata a testimoniare nelin cui è imputata Virginia. La sindaca della capitale è accusata di falso in merito alla nomina di Renato, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, alla direzione turismo del Campidoglio. “Dalle indagini condotte abbiamo potuto accertare che Raffaeleha avuto une sostanziale e non meramente compilativo nella procedura di interpello, e non ha svolto undi mero passacarte”, ha detto Quattrone. La linea dell’accusa punta a dimostrare che Raffaeleabbia partecipato in modonomine dei dirigenti capitolini, e in particolare a ...