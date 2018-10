Problemi Assassin’s Creed Odyssey per il primo evento live | che succede?

Problemi Assassin’s Creed Odyssey - le soluzioni immediate alle criticità su PC : Assassin's Creed Odyssey è finalmente realtà: il nuovo capitolo della serie di punta di Ubisoft è approdato ufficialmente sul mercato nella giornata di ieri, appannaggio di tutti i fan in possesso di PS4, Xbox One e PC. Nonostante gli sforzi profusi da Ubisoft, non sono state poche però le segnalazioni per quanto concerne l'ultima piattaforma citata, con problematiche disparate che hanno inficiato la godibilità del prodotto nel giorno del ...