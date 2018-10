Pro Vita | appare manifesto ‘due donne non fanno un padre’

Negramaro - cambiano le date dell’ ‘Amore Che Torni Tour’ : ecco le novità dopo i Problemi di salute del chitarrista : cambiano le date dell’ ‘Amore Che Torni Tour’ dei Negramaro: ecco le novità nel calendario degli eventi dopo i problemi di salute del chitarrista Emanuele Spedicato Live Nation Italia comunica il rinvio di “Amore Che Torni Tour”, il tour nei più importanti palasport italiani dei Negramaro. A causa delle condizioni di salute del chitarrista Emanuele Spedicato, le date saranno riprogrammate a partire da febbraio 2019. I ...

#CESENASTORIES - 11puntata. L'ottimismo è il Profumo della vita : road to Santarcangelo : Società e giocatori suonano la carica. C'è un derby da giocare, sabato, ore 15,, contro il Santarcangelo che divide il quarto posto in classifica proprio con i bianconeri. Dopo un'estate piena di ...

Tap - Costa : Procedura chiusa salvo novità evidenti : Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, afferma che la procedura sulla Tap è chiusa e che non può riaprirsi mettendo in discussione l'opera, salvo che emergano novità rilevanti e impreviste. “Dal punto di vista giuridico-amministrativo - ha spiegato Costa - il procedimento sarebbe chiuso, ma se ci sono delle insorgenze nuove, che noi non possiamo immaginare, siamo pronti a fare delle verifiche. Stiamo ...

Come far apparire la Propria attività su Google Maps : Se avete usato almeno una volta nella vita Google Maps, ossia le mappe di Google, avrete sicuramente notato quanto utile sia trovare in un unico posto tutti i negozi di una città con uno sguardo leggi di più...

Il finale di C’era una volta 6 su Rai4 lancia il “reboot” in onda da domani : le novità sulla Programmazione : Il finale di C'era una volta 6 saluterà i fan della serie, almeno come l'hanno conosciuta in questi anni. I protagonisti del fantasy ABC non torneranno tutti nella settima stagione, considerata da tutti una sorta di reboot, in onda da domani, 19 ottobre, proprio su Rai4 che ha deciso così di chiudere definitivamente il capitolo con gli Oncers. Proprio sulla pagina Twitter di Rai4 è arrivato l'annuncio ufficiale che recita: "È tempo di un ...

Due auto - un DNA : la Jaguar XE 300 Sport e la XE SV Project danno vita ad una creazione artistica sulla sabbia : La Jaguar XE 300 Sport e la XE SV Project 8 da oltre 320 km/h, dimostrano la loro unica linea di sangue incidendo un motivo a doppia elica sulla sabbia di Pendine Sands, in Galles. Le evoluzioni eseguite sulla spiaggia dimostrano l’eccezionale dinamicità e le eccellenti performance della leggera struttura in alluminio di entrambi i modelli Jaguar ha celebrato il DNA unico che unisce la XE 300 Sport e la XE SV Project 8, dando vita ad ...

Fisica - nuovo riconoscimento internazionale per Christian Corda : il giovane nuorese fornisce una nuova Prova della relatività generale : nuovo successo per Christian Corda, giovane fisico nuorese che, fornendo una nuova prova della relatività generale, si è guadagnato il prestigioso premio scientifico internazionale di menzione Onorevole della “2018 Essay Competition of the Gravity Research Foundation”. Si tratta del terzo riconoscimento di questo tipo conferito a Corda, che già si era aggiudicato il premio nel 2009 e nel 2012. Nel suo nuovo lavoro, pubblicato su International ...

Pro Vita : nostri manifesti contro utero in affitto mai rimossi : Roma – “Virginia Raggi l’ha solo sparata grossa. La rimozione dei nostri manifesti contro l’utero in affitto finora non c’e’ stata. Continuiamo a dire, che ne’ a noi ne’ all’agenzia di affissioni, e’ arrivato alcun ordine di staccare i cartelloni della campagna #stoputeroinaffitto”. Cosi’, su Facebook, il presidente di Pro Vita, Toni Brandi, e il presidente di Generazione ...

Pensioni : Opzione donna sarà Prorogata - ecco le novità : Tra tutte le novità in tema Pensioni che la futura Legge di bilancio introdurrà per i cittadini italiani stanchi di lavorare, c’è anche Opzione donna. È ufficiale: la sua proroga sarà inserita nella nuova Manovra. La misura è stata inserita in un più ampio quadro che il Governo ha dipinto sul tema Pensioni, con l’obiettivo di un superamento della Legge Fornero e di un suo graduale ma inesorabile smantellamento. Quota 100 ne è il primo ...

Le notizie del giorno – StuPro Cristiano Ronaldo - nuove importanti novità : Stupro Cristiano Ronaldo – Dopo la pausa per lasciare spazio alla Nations League, si torna in campo par il campionato di Serie A, in particolar modo la Juventus dovrà vedersela con il Genoa. Ma a tenere banco in questi ultimi giorni sono state anche le accuse di Stupro nei confronti del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, una battaglia legale che potrebbe protrarsi per oltre due anni. Lo riferisce al Correio da Manhã una fonte ...

Mede - incendio su treno che trasporta Propilene : evitata esplosione/ Pavia - due persone intossicate : Mede, incendio su treno che trasporta propilene: evitata esplosione. Ultime notizie Pavia, due persone intossicate: decisivo l'intervento dei vigili del fuoco(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Level-5 potrebbe mettere mano ad un Progetto o una serie cancellata riportandola in vita : Il numero di Famitsu di questa settimana ci lascia qualche indizio per l'annuncio che potrebbe essere contenuto nel numero della settimana prossia, riporta Siliconera.In occasione del ventesimo anniversario di Level-5, la Software House potrebbe uscirsene con l'annuncio di un gioco che era stato in precedenza cancellato. Si tratterebbe di un indizio che coincide con un'altra anticipazione, secondo la quale Level-5 avrebbe annunciato un gioco di ...

Il Collegio 3 in onda a gennaio su Rai2 : le novità sulla Programmazione : L’annuncio tanto atteso alla fine è arrivato e adesso il pubblico potrà mettersi comodo e attendere con ansia l’arrivo de Il Collegio 3 e dei nuovi protagonisti su Rai2. Come annunciato già dai rumors che sono circolati in estate, proprio in chiusura del casting e con l’inizio delle riprese, la Rai ha confermato che la messa in onda della nuova edizione del docureality andrà in onda proprio nel gennaio del 2019. IL Collegio 3 ...