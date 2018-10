Prince of Persia | le sabbie del tempo | dal videogioco un fantasy che non rovina tutto

Prince OF PERSIA - LE SABBIE DEL TEMPO/ Su Italia 1 il film con Jake Gyllenhaal (oggi - 19 ottobre 2018) : PRINCE of PERSIA - Le SABBIE del TEMPO , il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 19 ottobre 2018. Nel cast: Jake Gyllenhaal e Gemma Arterton, alla regia Mike Newell. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Ubisoft : ecco perché i nuovi Splinter Cell e Prince of Persia si faranno attendere : Ubisoft ha avuto molto successo con serie importanti negli ultimi anni, ma alcuni dei nomi più amati della compagnia sono stati lasciati indietro, inclusi Splinter Cell e Prince of Persia. Dei ritorni di entrambe le serie si è già parlato in passato, ma non è ancora arrivato nessun annuncio ufficiale. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare."Amo Splinter Cell", ha dichiarato il chief creative officer di Ubisoft, Serge Hascoet, "Adoro Prince of ...