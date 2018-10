Presidenza FIGC | Gabriele Gravina ha l’appoggio anche della Lega B

Lega Pro : Gravina lascia la Presidenza - è candidato unico alla guida della Figc : Gabriele Gravina si è dimesso dall’incarico di presidente della Lega Pro: ad annunciarlo lo stesso Gravina al termine del Consiglio direttivo in programma oggi a Firenze. “Ho dato le dimissioni ritenendolo un atto di correttezza per poter dare continuità al lavoro della Lega Pro e individuare la data utile per l’elezione del mio successore” ha spiegato il candidato unico alla presidenza della Figc, in vista delle ...

Presidenza FIGC : Gravina è l’unico candidato alla potrona : Gabriele Gravina è l’unico candidato alla Presidenza della FIGC, l’assemblea elettiva si terrà il 22 ottobre Il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, è l’unico candidato alla Presidenza della Federcalcio per l’Assemblea elettiva che si terrà il 22 ottobre 2018. Non sono arrivate in FIGC altre candidature oltre a quella di Gravina presentata da Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e le componenti Aia e Aiac. ...

FIGC - ufficiale la candidatura alla Presidenza di Gabriele Gravina : Gabriele Gravina si è candidato alla poltrona di presidente della FIGC, alle 16,30 di oggi depositate le firme Alle 16,30 di oggi sono state depositate, presso la FIGC, la candidatura di Gabriele Gravina alla presidenza federale, le firme dei delegati di Lega Pro e Dilettanti anche per le altre due componenti Aia e Aiac, che ne sostengono la candidatura e il programma. “Una nuova Federazione. Il calcio italiano di nuovo in ...

Presidenza FIGC - la Lega Serie A non ha un candidato : L’Assemblea della Lega di Serie A tenutasi a Milano non ha espresso un suo nome per le elezioni federali della Figc e lunedì avrà un incontro con il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, che a questo punto si profila come candidato unico in vista dell’appuntamento elettorale del 22 ottobre, per verificare punti di convergenza […] L'articolo Presidenza Figc, la Lega Serie A non ha un candidato proviene da Serie A News ...

Figc - Gravina : “Presidenza - il mio 63% di consensi è granitico” : Mentre Massimo Moratti deve ancora sciogliere le sue riserve riguardo la sua possibile discesa in campo alla guida della Figc, come proposto dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, c’è chi invece non avrebbe alcun dubbio ed anzi, si dice certo della sua vittoria, o meglio della maggioranza di coloro che lo appoggiano. Questo nome risponde […] L'articolo Figc, Gravina: “Presidenza, il mio 63% di consensi è granitico” ...

Presidenza FIGC - Moratti non chiude la porta : «Voglio parlare con Agnelli» : «Aspettiamo, si vedrà. Voglio parlare con lui e capire perché abbia in mente di candidare me...», ha commentato Moratti. L'articolo Presidenza Figc, Moratti non chiude la porta: «Voglio parlare con Agnelli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Massimo Moratti è l’idea di Agnelli per la Presidenza della Figc. Ma parte già sconfitto da Gabriele Gravina : Massimo Moratti presidente della FederCalcio: è la pazza (forse impossibile) idea di Andrea Agnelli per mettere le mani sul pallone. Il 22 ottobre la Figc torna al voto: finisce il pessimo commissariamento del Coni, c’è da scegliere un nuovo capo. In pole position c’è Gabriele Gravina, candidato da Serie C e Dilettanti, mentre la ricca Serie A si ritrova ancora una volta all’angolo, come sempre divisa fra la corrente bianconera e quella ...