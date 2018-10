Premio Tenco | il 20 ottobre la presentazione di ' Vent' anni di Sessantotto' foto

Dal Premio Tenco - la frecciata del nuovo giudice di «X Factor» a Salvini : Lodo GuenziLodo GuenziLodo GuenziLodo GuenziLodo GuenziA otto mesi dalla fortunata partecipazione al Festival, i cinque ragazzi de Lo Stato Sociale sono tornati proprio lì, sul luogo del delitto: sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Ma stavolta «senza ansia, senza orchestra, senza stress». E, soprattutto, «senza la paura che una vecchia si possa rompere da un momento all’altro», come hanno sottolineato i cinque, capitanati dal prossimo ...

Morgan presentatore al Premio Tenco : "Questo è il posto che i talent show vorrebbero essere. Qui si fa cultura e ci si diverte" : L'ex giudice di X Factor e Amici: 'Asia Argento è stata brava, e lo sarà Lodo Guenzi. Si guardi più al professionismo e meno al gossip' E' la nona volta di Morgan al Premio Tenco, che la prima volta ...

Morgan : 'Al Premio Tenco non si privilegia il denaro - così ci sono qualità e divertimento' : Morgan torna al premio Tenco, e questa sera debutterà nel ruolo di co-conduttore, non senza qualche incursione nella musica suonata e cantata. Il cantautore milanese torna sul palco dell'Ariston di ...

Morgan - il regalo misterioso ricevuto al Premio Tenco Foto : Da chi avrà ricevuto il regalo Morgan , pseudonimo di Marco Castoldi ? E' il giallo del pomeriggio sanremese aspettando il Premio Tenco. Morgan ieri ha ricevuto un pacco dono: sul biglietto chiramente ...

Neri Marcorè Edoardo De Angelis al Premio Tenco 2018 : «Queste radio tutte uguali che trasmettono la solita musica» : Neri Marcorè ed Edoardo De Angelis sono amici prima di essere un duo artistico, e non è difficile capirlo quando si guardano negli occhi. Come quando hanno appena terminato le prove per la loro ...

Zucchero 'Sugar' Fornaciari vince il Premio Tenco Artista 2018 : Claudio Baglioni, sold out a Firenze per la prima tappa di Al Centro - LEGGI J-Ax e Dj Jad ancora insieme mandano la folla in delirio - SCOPRI Negli ultimi tre anni Zucchero ha girato il mondo con le ...

Zucchero a Sanremo per il Premio Tenco Artista 2018 - al Teatro Ariston il 18 ottobre : Zucchero a Sanremo per il Premio Tenco. Zucchero riceverà il riconoscimento Artista 2018 (maggior riconoscimento della canzone d’autore italiana), al Teatro Ariston di Sanremo oggi, giovedì 17 ottobre, nel corso dell'edizione numero 42 del Premio Tenco. «Altro che figlio dell’Appennino, trattasi di Migrans a tutto tondo – recita la motivazione del Premio Tenco – Ha invaso con le sue canzoni i territori più ambiti e meno frequentati dalla ...

Morgan contro XFactor e Amici/ Dal Premio Tenco al nuovo singolo "Cantautore" : Morgan alla conferenza stampa del Premio Tenco si schiera contro i talent show che pur di farlo fuori lo hanno accusato di drogarsi. Su Asia Argento, però, non si esprime per rispetto(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:42:00 GMT)

Premio Tenco 2018 : il programma della 42° edizione dedicata ai Migrans : Presentazioni In Rassegna: Antonio Silva, Morgan Presentazioni Spettacoli Santa Brigida: Steven Forti Conduzione Incontri Di Mezzogiorno: Antonio Silva E Steven Forti. Conduzione Pomeriggi: Sergio ...

A Sanremo il Premio Tenco condotto da Morgan : tra gli ospiti Elisa - Zucchero - Lo Stato Sociale e molti altri : Torna a Sanremo la nuova edizione del Premio Tenco condotto da Morgan, con Elisa, Zucchero e tanti altri artisti presenti per raccontare la musica. Tra gli artisti italiani sul palco quest'anno anche Lo Stato Sociale, gruppo che si è classificato al secondo posto al recente Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni, alle spalle dei vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro. Il Premio Tenco si terrà dal 18 al 20 ottobre al Teatro Ariston di ...