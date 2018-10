Prato | la segretaria della Lega non vuole migranti e piste ciclabili? Io dico benvenuti a

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Per curiosità (un tantino masochista) ho ascoltato l’intervistadi, Patrizia Ovattoni. Vicino a me c’erano i miei figli, stralunati: “Mamma, ma perché dice che non si può andare in bici a scuola?”. Noi non abbiamo l’auto e in bici andiamo a scuola, anche con la pioggia, al lavoro, a fare la spesa, dal pediatra, a fare sport. E non siamo i soli, ma moltissime famiglie come noi. Non siamo matti, non siamo eroi e neppure(anche se quando sentiamo queste cialtronerie, ci piacerebbe tanto emigrare). Su un punto però concordiamo con la signora Ovattoni: gli immigrati vanno più in bici e a piedi di noi italiani, usano di più i mezzi pubblici. Meno male quindi, che ci sono gli immigrati, ben vengano, a dimostrarci dove si può arrivare con le gambe, con i pedali e con i mezzi condivisi. Meno male questa ventata di salute, cultura e progresso. L’Italia ...