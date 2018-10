Potremo tornare a vivere dopo la morte grazie alla nostra identità digitale? Dobbiamo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Credete nella vitala? Un tempo questa sarebbe stata una domanda esclusivamente di carattere religioso, oggi non lo è più. Oggi è una domanda ad alto contenuto tecnologico, perché sono sempre di più coloro che sperano,tecnologia, di sopravbiologica. Entrando nei computer, diventando intelligenze artificiali in grado di interagire con le persone con cui erano in contatto in vita, dispensando consigli e opinioni. Se avete visto il film Trascendence del 2014 diretto da Wally Pfister e interpretato da Johnny Depp potete avere un’idea precisa di quello di cui stiamo parlando. L’argomento tornaribalta perché Hossein Rahnama, imprenditore e ricercatore presso la Ryerson University di Toronto, sta lavorando a un’applicazione chiamata Augmented Eternity, che ha l’obiettivo di creare una versionedi sé, capace di ...