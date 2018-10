Polonia | Corte di giustizia Ue chiede stop a riforma della giustizia

Polonia - la Corte di giustizia accoglie il ricorso Ue : “Sospendere l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici” : “Sospendere immediatamente l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici”. L’ordine diretto a Varsavia arriva dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha accolto la richiesta di provvedimento cautelare proveniente dalla Commissione. Il 3 aprile scorso è entrata in vigore in Polonia la legge che abbassa da 70 a 65 anni l’età di pensionamento dei magistrati, permettendo così al premier ...

La Polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema - ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea : Ma non è detto che il governo polacco decida di obbedire The post La Polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema, ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Corte Ue : Polonia si fermi subito su Corte suprema : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bruxelles denuncia la Polonia alla Corte Ue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giustizia - Ue deferisce Polonia a Corte : 16.34 La Commissione Ue ha deciso di deferire la Polonia alla Corte di Giustizia per la violazione del principio di indipendenza giudiziaria, in particolare sull'inamovibilità del giudice. La legge contestata dalla Ue riduce da 70 anni a 65 l'età pensionabile per la Corte Suprema,mettendo 27 su 72 giudici adesso in carica,a rischio pensionamento. Il rispetto dello stato di diritto nella Ue è oggetto di una proposta della Commissione di ...

Polonia - la Commissione Ue la deferirà alla Corte di Giustizia europea : “Violano l’indipendenza dei magistrati” : La Commissione europea deferirà la Polonia alla Corte di Giustizia europea a causa della nuova legge sul pensionamento dei giudici della Corte Suprema. La nuova normativa, spiegano dall’esecutivo di Bruxelles, è “incompatibile con il diritto dell’Unione a causa delle violazioni del principio d’indipendenza giudiziaria“. La legge prevede l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici da 70 a 65 anni: un cambiamento ...

Commissione Ue deferisce Polonia a Corte giustizia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve