ilfattoquotidiano

: Da Il Fatto Quotidiano - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - italianaradio1 : Plastica, le multinazionali contro il tappo attaccato alle bottiglie: lettera ai ministri Ue da Coca-Cola, Danone,… - italianaradio1 : Le lobbies dell’acqua minerale e delle bevande contro il nuovo design delle bottiglie di plastica che vorrebbe... -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Le lobbies dell’acqua minerale e delle bevandeil nuovo design dellediche vorrebbe aumentarne la riciclabilità. I vertici delleCoca-Cola, Danone, Nestlé e PepsiCo hanno scritto una, che ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare, indirizzata aieuropei chiedendo un dietrofront sulla misura relativa ai tappi delledicontenuta nella direttiva sul quella monouso attualmente in discussione al Parlamento europeo. Una norma vincolante e obbligatoria che, se approvata, prevederà l’addiocosì come le acquistiamo oggi, con ilseparato e staccabile. Dovrà invece essereal contenitore in. Un cambio che, secondo i giganti delle bevande, avrebbe alti costi e non altrettanti vantaggi rispetto ad altri sistemi già diffusi in alcuni Paesi europei. LE RAGIONI DELLA NORMA – La ...