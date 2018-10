Pisa | imprenditore scomparso ritrovato in ospedale a Edimburgo “Non ricorda l’italiano e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Eraun mese fa lasciando un biglietto con un messaggio in codice, ora è statoin undi, in Scozia. Si tratta di Salvatore Mannino,52enne di Lajatico, la città natale di Andrea Bocelli, in provincia di. La sua storia, oltre che essere un mistero, potrebbe diventare un caso clinico. L’uomo infatti, dopo un mese di assenza da casa, è in stato confusionale, non riconosce i familiari e non parla italiano. La notizia è stata data in diretta a Chi l’ha visto? dal legale che si occupa della scomparsa, Ivo Gronchi. La vicenda – Il 19 settembre il titolare di una cooperativa di servizi a Fucecchio, in provincia di Firenze, accompagna i figli a scuola, poi svanisce nel nulla. Il suo nome è Salvatore Mannino. A denunciare la scomparsa, dando il via alle ricerche, è la moglie del 52enne. L’ultimo avvistamento, come ...