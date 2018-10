Piero Fassino a Faenza per la presentazione del libro PD davvero

Piero Fassino : "Non è l'Ue che lascia sola l'Italia - ma gli Stati europei" : "La formula "l'Europa lascia sola l'Italia" è equivoca perché non fa capire "chi" in Europa lascia solo il nostro Paese ad affontare i flussi migratori". Lo ha dichiarato Piero Fassino, vicepresidente della Commissione esteri della Camera. "Non sono le istituzioni europee, ma i governi nazionali. Sono i governi che si rifiutano di applicare il piano di redistribuzione dei migranti - ha continuato il parlamentare - sono i governi ...